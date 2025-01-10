شاهدوها تلقى نفسها في المياه.. انتشال جثمان شابة غرقت أسفل كوبري بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

تمكنت وحدة الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، من انتشال جثمان شابة غرقت أسفل كوبري سنتريس في مركز أشمون. وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وكشف أحد شهود العيان لموقع مصراوي، أن الشابة تُدعى "حنان.م.ر" (25 عامًا)، من قرية ساقية أبو شعرة ومتزوجة في النعناعية.

وأوضح الشاهد أنه شاهد الفتاة تُلقي بنفسها في المياه، حيث حاول أحد الصيادين إنقاذها لكنه لم ينجح في ذلك.

وعقب إبلاغ الجهات المعنية، توجه فريق الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتمكن من انتشال جثمانها ونقله إلى مستشفى أشمون العام.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم، وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.