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أطفال يلهون مع أسراب الحمام.. أجواء مبهجة بميدان الشهداء في بورسعيد - صور

03:17 م الجمعة 10 يناير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    أجواء مبهجة بميدان الشهداء في بورسعيد
  • عرض 13 صورة
    أجواء مبهجة بميدان الشهداء في بورسعيد
  • عرض 13 صورة
    أجواء مبهجة بميدان الشهداء في بورسعيد
  • عرض 13 صورة
    أجواء مبهجة بميدان الشهداء في بورسعيد
  • عرض 13 صورة
    أجواء مبهجة بميدان الشهداء في بورسعيد
  • عرض 13 صورة
    أجواء مبهجة بميدان الشهداء في بورسعيد
  • عرض 13 صورة
    أجواء مبهجة بميدان الشهداء في بورسعيد
  • عرض 13 صورة
    أجواء مبهجة بميدان الشهداء في بورسعيد
  • عرض 13 صورة
    أجواء مبهجة بميدان الشهداء في بورسعيد
  • عرض 13 صورة
    أجواء مبهجة بميدان الشهداء في بورسعيد
  • عرض 13 صورة
    أجواء مبهجة بميدان الشهداء في بورسعيد
  • عرض 13 صورة
    أجواء مبهجة بميدان الشهداء في بورسعيد
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تجمعت أعداد كبيرة من أسراب الحمام، اليوم الجمعة، بساحة ميدان الشهداء - حديقة المسلة - في محافظة بورسعيد، وسط توافد المواطنين على الميدان لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وقضى مواطنون خاصة الأطفال أوقات ممتعة في اللهو مع أسراب الحمام، وتقديم الطعام لها، والتقاط عدد من الصور التذكارية، في ظل أجواء من المرح والفرحة.

وخصصت محافظة بورسعيد مجموعة من العمال لتنظيف الساحة باستمرار وتقديم الحبوب إلى الحمام لتناولها في أوقات منتظمة، في ظل انتشار عدد من الباعة الذين يبيعون طعام الحمام للمواطنين، فضلا عن عدد من بائعي الحلوى وألعاب الأطفال، وتواجد مصورين محترفين لالتقاط صور تذكارية للمواطنين بأسعار رمزية.

بورسعيد ميدان الشهداء محافظة بورسعيد
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