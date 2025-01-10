تحذير لأهالي الإسكندرية.. السحب الركامية تتقدم نحو عروس المتوسط- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض السواحل الشمالية لموجة من الطقس السيئ وهطول أمطار.

وحذرت الشركة في بيان، اليوم الجمعة، من بدء تقدم السحب الركامية إلى شمال المحافظة ويتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار متوسطة ورعدية غزيرة خاصة شمال وغرب الإسكندرية.

تراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية، اليوم، بين 18 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى، فيما سجلت سرعة الرياح 13 كم/ الساعة وارتفعت الرطوبة لتسجل 62% ما زاد من الشعور بالبرودة.

ووفقا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تبدأ نوة "الفيضة الكبرى" يصاحبها هطول أمطار شديدة ورياح جنوبية غربية وانخفاض في درجات الحرارة يصل حد الصقيع، لمدة 6 أيام.