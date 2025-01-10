"دفء وطمأنينة".. بيت الزكاة يوزع آلاف الأغطية والمواد الغذائية بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلق "بيت الزكاة والصدقات" حملة "دفء وطمأنينة" بمحافظة جنوب سيناء، لتوزيع آلاف البطاطين والألحفة والملابس الشتوية والمواد الغذائية على المستحقين والأسر الأولى بالرعاية، عقب لقاء تنسيقي لوفد بيت الصدقات مع محافظ جنوب سيناء، وذلك إطار التعاون بين المحافظة وبيت الزكاة والصدقات التابع لمشيخة الازهر الشريف، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبرعاية الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

واستمرت الحملة على مدار يومين داخل قرى ووديان مدن "طور سيناء، أبو زنيمة، سانت كاترين، ووادى فيران التابع لمدينة أبو رديس".

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الحملة ستستمر في التوزيع داخل الوديان والقرى التابعة لمدينة شرم الشيخ وباقي مدن المحافظة تباعًا، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا على مواجهة موجة البرد القارس والظروف البيئية .

ووجَّه المحافظ، الشكر لبيت الزكاة والصدقات، على جهوده الدائمة للوصول إلى المستحقين والأولى بالرعاية في الوديان والتجمعات البدوية الفقيرة بمدن المحافظة، ودعا بيت الزكاة والصدقات لدعم الأمهات المعيلات بماكينات خياطة تساعدهن على تدبير شؤون حياتهم، واستمرارية التنسيق من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه.