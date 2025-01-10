جنوب سيناء تستثمر في ذهبها الأخضر.. خطة طموحة لتنمية زراعة الزيتون- صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

تسعى محافظة جنوب سيناء إلى النهوض بالقطاع الزراعي، والتنوع في زراعة كافة المحاصيل الزراعية مع التركيز على المحاصيل التي تجود زراعتها وتشتهر بها المحافظة، وعلى رأسها زراعات الزيتون التي تعد أحد رموز سيناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتعظيم الاستفادة من زراعات الزيتون.

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزرعة بجنوب سيناء، إنه جرى وضع استراتيجية لتنمية زراعات الزيتون بشكل خاص وكافة المحاصيل الزراعية بشكل عام على أرض المحافظة طبقًا لتوجيهات المحافظ، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية تعتمد على نشر الممارسات الزراعية الجيدة ونقل التكنولوجيا الحديثة لزراعات الزيتون، بهدف تحسين الظروف المعيشية للمزارعين، وزيادة الإنتاجية، وتوفير المياه وتحسين كفاءة استخدامها.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن التجارب والدراسات أثبتت أن أشجار الزيتون من أهم المحاصيل التي تجود زراعتها على أرض المحافظة، إضافة إلى زراعات أشجار النخيل والمانجو، والقمح الذي يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشيرًا إلى أن أهم أنواع أشجار الزيتون التي تشتهر بها المحافظة هي التفاحي الأخضر متعدد الأغراض "تخليل، وزيت"، ونسبة الزيت فيه 7.5%، والعجيزي الأخضر للتخليل، والأنواع الخاصة بالزيوت فقط هي المنزانيللو الأسود بنسبة 20.16%، والبيكوال الأسود بنسبة 22.15%، والكلاماتا الأسود بنسبة 20.15%، والدولسي بنسبة 18.15%، والمراقي الملون بنسبة 22.18%.

وأكد أن المديرية تسعى للتوسعات الأفقية المستقبلية لزراعات أشجار الزيتون من 21626 فدان إلى 5 آلاف فدان، وذلك بمدن "رأس سدر، طور سيناء، سانت كاترين، منطقة وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس، نويبع"، مشيرًا إلى أن التوسعات بمدينة رأس سدر تحتاج إلى توصيل مياه ترعة السلام من منطقة عيون موسى إلى المدينة، وذلك من خلال مد الترع، وإنشاء محطة رفع مياه مع تخصيص مقتنيات مائية مناسبة.

وأضاف أنه يوجد بالمحافظة 7 معصرات للزيتون تستطيع أن تستوعب أي كميات إضافية في الإنتاج، بواقع 3 معاصر بمدينة رأس سدر، أحداهما معصرة أبوصويرة التي تعمل بطاقة إنتاجية 2 طن في الساعة، ومعصرة سينافود وتعمل بطاقة 2 طن في الساعة، ومعصرة رأس مسلة وتعمل بطقة 1 طن في الساعة، كما يوجد معصرتين بمدينة طور سيناء، وهم معصرة مركز الخدمات تعمل بطاقة 2 طن في الساعة، ومعصرة التعمير بطاقة 1.5 طن في الساعة، وتوجد معصرة الإرشاد بمدينة أبورديس، والتي تعمل بطاقة 100 كيلو جرام في الساعة، وفي مدينة سانت كاترين توجد معصرة الدير، وتعمل أيضًا بطاقة 100 كيلو جرام في الساعة.







