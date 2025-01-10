5 ضحايا و7 مصابين وسط الأنقاض.. الصور الأولى من موقع المنزل المنهار في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

حصل مصراوي على أول صور من موقع حادث انهيار عقار الذي وقع صباح اليوم الجمعة في عزبة عمرو التابعة لقرية بني شقير بمركز منفلوط في أسيوط، تظهر آثار انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق.

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق صباح اليوم الجمعة في عزبة عمرو التابعة لقرية بني شقير بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بوقوع حادث انهيار منزل مأهول بالسكان في عزبة عمرو. انتقل إلى موقع الحادث اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، برفقة ضباط المركز وقوات الإسعاف والحماية المدنية.

وأظهرت المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 3 طوابق مملوك لمصطفى عبد الصبور"، ومبني بالطوب الأحمر والأسمنت.

وأسفر الحادث عن وفاة وردة محمود عبد الصبور (40 عامًا)، رودى محمود عبد الصبور (14 عامًا)، محمد مصطفى (13 عامًا)، محمد عبد الصبور (40 عامًا)، وأسيل مصطفى (12 عامًا).

كما أصيب حمزة مصطفى (3 أعوام)، بشرى محمود عبد الصبور (14 عامًا)، ريتال محمود، رودى محمود، آدم مصطفى، هدى حنفي جاد (32 عامًا)، وسحر نادي سيد (35 عامًا). تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، والجثث إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي.