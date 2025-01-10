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شديدة السمية وتسبب الوفاة .. ضبط كميات من أسماك الأرنب ودجاج البحر بالبحيرة - صور

11:32 ص الجمعة 10 يناير 2025
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    سمكة الأرنب
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    سمكة الديوك
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    سمكة الفراخ
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    جانب من الأسماك المضبوطة
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    أسماك الديوك
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البحيرة - أحمد نصرة:

نفذ قسم مراقبة الأغذية بمديرية صحة البحيرة، حملات على محال الأسماك والباعة الجائلين بعدد من المراكز للتأكد من جودة السلع المطروحة ومطابقتها للشروط والمواصفات الصحية.

أسفرت الحملات عن ضبط بائع متجول على تروسيكل بناحية ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو وبحوزته كمية من سمكة الأرنب شديدة السمية والمسببة لحالات التسمم الغذائى الحاد والمحظور صيدها وبيعها وتداولها أوالإتجار فيها.

كما جرى ضبط كمية من أسماك دجاج البحر شديدة السمية والمحظور صيدها وبيعها وتداولها لكونها مسببة لحالات للتسمم الغذائي الحاد، وذلك داخل أحد محلات بيع الأسماك الطازجة بدمنهور قبل بيعها للجمهور .

جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أسماك الأرنب الباعة الجائلين التسمم الغذائى
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