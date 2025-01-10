بالصور – تساقط الأمطار على جنوب سيناء وإعلان حالة الطوارئ

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة، تساقط أمطار متوسطة وعلى فترات متقطعة على الرغم سطوع الشمس وخلو السماء من أي سحب، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث طوارئ خلال الساعات المقبلة.

قال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى الدفع بسيارات شفط المياه، لتجوب الطرق والشوارع بالمدينة والتعامل الفوري مع أت تجمعات لمياه الأمطار بها، مؤكدًا أن المدينة مستعدة للتعامل الفوري والسريع مع أي حالات طارئة.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن الأمطار لم تسفر عن أي تجمعات مائية كبيرة، وأنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى، والجاهزية التامة لتنفيذ خطة الطوارئ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات، والتواصل على مدار اليوم بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية للوقوف أول بأول على تداعيات حالة الطقس على كافة مدن المحافظة.

وأوضح البيان، أن كافة مدن المحافظة يسودها طقس غائم جزئي، وجرى التنسيق مع رؤساء المدن بجاهزية للمعدات الثقيلة، والتأكد من كفاءتها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ خطة الطوارئ العاجلة في حالة التعرض لتقلبات جوية مفاجئة، مؤكدًا أن جميع الطرق والموانئ البحرية مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن حالة الملاحة البحرية بالموانئ البحرية مستقرة، وحالة المياه بخليجي العقبة والسويس معتدلة، والرياح بهما شمالية غربية، وارتفاع الموج يتراوح بين 1,5 حتي 2 متر، وتنشط الرياح على مدن المحافظة على فترات متقطعة، وبلغت سرعتها 30 كيلو متر في الساعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد جنوب سيناء اليوم، طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتساقط أمطار خفيفة على مدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 21 والصغرى 10، وفي مدينة رأس سدر العظمى 20 والصغرى 11، وفي مدينة طابا العظمى 21 والصغرى 6، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 15 و الصغرى 1 تحت الصفر، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 23 والصغرى 15 درجة.

وكان قد شهد الدكتور خالد مبارك، محافظة جنوب، إجراء اصطفاف للمعدات والمركبات بمدن المحافظة من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ، للتأكد من جاهزية المعدات لمجابهة أي طارئ قد يحدث، وتابع أيضا إجراء تدريب ميداني على سيناريو تعرض مدن المحافظة لأمطار غزيرة أدت إلى حدوث سيل بمدينة أبورديس، ومدى استعداد الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات المكلفة بها عند حدوث سيول.

كما شهد المحافظ بيان عملي ميداني بالإجراءات التي جرت لإجلاء المصابين إلى مستشفى أبو رديس المركزي، ومدى استعداد المستشفى لاستقبال المصابين، وأيضا إنشاء معسكر إيواء للمتضررين من السيول، ومدى استعداد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بطور سيناء وشرم الشيخ بإدارة الأزمة والتنسيق بين الجهات خلال إدارتها ومجابهتها الطوارئ.

وأكد المحافظ على الجهات المعنية بضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لاستقبال موسم الشتاء، لمواجهة أي احتمالات طارئة، مع الاستمرار في تطهير مخرات السيول وأماكن تصريف مياه الأمطار بكافة المدن مع وتوفير كل الإمكانيات اللازمة.

كما وجه بالاستمرار في تطبيق التجربة أسبوعيًا بكافة مدن المحافظة، وتطبيق سيناريوهات مفاجأة للتجربة، وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، والتعاطي مع هذه الكوارث والأزمات وإدارتها، والتعاون مع كل الأجهزة المعنية لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم، وحماية ممتلكات الدولة.