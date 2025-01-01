مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية، في نطاق مركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية، في نطاق مركز ببا، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "محمد.س.إ" 30 عامًا، مقيم قرية كفر جمعة التابعة لمركز ببا، وإصابة "أحمد.ف.إ" 30 عامًا.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.