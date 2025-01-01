لاختيار الصف الثاني.. محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للقيادات

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

ترأس اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا للقيادات بالمحافظة، لإجراء المقابلات الشخصية لاختيار قيادات الصف الثاني لشغل مناصب (سكرتير قرية، سكرتير حي، نائب رئيس حي، ورئيس قرية) في إطار جهود المحافظة لتعزيز كفاءة المحليات ودعم التنمية.

وضمت اللجنة نخبة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام، واللواء طارق اليمني، السكرتير المساعد، بالإضافة إلى مديري الشؤون المالية والقانونية والموارد البشرية والتنظيم والإدارة.

وخلال الاجتماع، أُجريت مقابلات شخصية مع 18 متقدمًا ممن انطبقت عليهم الشروط واجتازوا المرحلة الأولى من الاختبارات، وناقشت اللجنة مع المتقدمين خبراتهم العملية وأفكارهم التطويرية المتعلقة بالوظائف المستهدفة لتحسين الأداء في الإدارة المحلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع حرص اللجنة على تطبيق معايير العدالة والشفافية لاختيار أفضل العناصر القادرة على القيادة والعطاء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز أداء المحليات بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة.