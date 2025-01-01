"بيطري الشرقية" تضبط 1091 عبوة لـ55 صنف دواء مجهولة المصدر

الشرقية -ياسمين عزت:

كثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية حملاتها التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري، إلى قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز (الحسينية، فاقوس، الصالحية) في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف.

وقال مدير مديرية الطب البيطري، إن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 1091 عبوة لـ55 صنف دواء مجهولة المصدر، حيث جرى المرور على 4 مراكز بيع أدوية غير مرخصة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة، والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.