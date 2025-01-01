6 مصابين في حادث انقلاب ميكروباص ببني سويف

"إيلين بقت تريند".. أول تعليق من أسرة أول مولودة مسجلة في 2025

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الزراعي "القاهرة - أسيوط" في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي "القاهرة -أسيوط" أمام عزبة الوقف التابعة لمركز بني سويف، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.