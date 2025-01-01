ختام فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان السياحة الرياضية في بورت غالب - صور

كتب- عبدالرحمن القرشي:

اختتمت مدينة بورت غالب، اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان السياحة الرياضية، الذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وشهد المهرجان على مدار أيامه العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية المميزة التي تهدف إلى تعزيز السياحة الرياضية في مصر، بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة في المجالات الرياضية والاقتصادية والثقافية.

حضر فعاليات الختام المهندس حسام الخرافي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماك القابضة، وفراج عبدالمقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، نائبًا عن وزير الشباب والرياضة، واللواء حازم خليل، رئيس مجلس مدينة مرسى علم، واللواء حسام حلمي، رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، والمهندس محمد نصر، العضو المنتدب لمجموعة ماك القابضة، ورئيس مجلس إدارة نادي بورت غالب الرياضي.

شهد المهرجان تنظيم عدد من البطولات التي جمعت رياضيين من مصر وخارجها، أبرزها بطولة الشوفكان الدولية التي حققت نجاحًا كبيرًا بمشاركة فرق من عدة دول، من بينها مصر، الكويت، نيجيريا، بولندا، وهونغ كونغ، وتوج فريق الكويت بأول بطولة ودية للشوفكان بعد فوزه على فريق بولندا بـ4 أهداف مقابل لاشيء، وتنافس اللاعبون في أجواء رياضية مميزة، حيث أظهرت الفرق أداءً رياضيًا متميزًا يعكس الروح الرياضية العالية والتنوع الثقافي.

وشارك في بطولة كرة القدم 12 فريقًا من نوادي ومراكز شباب محافظات البحر الأحمر، منها الغردقة، وسفاجا، والقصير، مرسى علم، والأقصر، إلى جانب فرق أخرى من محافظات صعيد مصر، مثل قنا، وسوهاج، وأسيوط. ومن أبرز المشاركين في البطولة أكاديمية النادي الأهلي ونادي سينزو ونادي الألمونيوم، حيث شهدت المنافسات حماسًا كبيرًا من اللاعبين والجمهور، وفاز بالبطولة فريق بورت غالب.

وعلى مستوى الرياضات الجماعية الأخرى، شاركت 8 فرق في بطولة كرة السلة، والتي ضمت فرقًا تمثل مراكز شباب ونوادي رياضية من البحر الأحمر، حيث حظيت المباريات بحضور جماهيري لافت وشهدت مستويات تنافسية عالية ومهارات مميزة تعكس براعة اللاعبين والتدريب الرياضي المميز لهذه الفرق، وتوج ببطولة كرة السلة فريق بورت غالب.

أما بطولة الترايثلون التي أُقيمت تحت رعاية الاتحاد المصري للترايثلون، فكانت من أبرز فعاليات المهرجان، حيث تنافس أكثر من ألف متسابق في الجري، والسباحة، وركوب الدراجات، وتميزت البطولة بالتنظيم الاحترافي والمشاركة الواسعة التي جعلتها واحدة من الأحداث الرياضية البارزة خلال المهرجان.

ولم تقتصر فعاليات المهرجان على الأنشطة الرياضية فقط، بل شملت عروضًا قتالية في رياضات الكاراتيه والكونغ فو، والتي جذبت اهتمام الحضور بأدائها المميز الذي عكس مهارات اللاعبين العالية من البراعم والأشبال.

وضم المهرجان معرضًا للحرف اليدوية والتراثية، حيث تم عرض مجموعة متميزة من الأعمال اليدوية التي تعكس التراث المصري الأصيل، إضافة إلى ذلك أُقيم معرض للوحات الفنية من أعمال الفنانة جيهان الصبان، حيث حظي بإعجاب كبير من الزوار الذين أثنوا على الإبداع الفني والتنوع الثقافي الذي يقدمه المهرجان.

وفي ختام المهرجان، أقيم حفل توزيع الجوائز والتكريمات وسط أجواء احتفالية مميزة، حيث تم تكريم رعاة المهرجان الذين ساهموا في دعم وتنظيم النسخة الرابعة من هذا الحدث الرياضي البارز، وشملت التكريمات عددًا من المؤسسات والشخصيات التي كان لها دور محوري في إنجاح الفعاليات، تقديرًا لجهودهم ودعمهم المستمر لتعزيز السياحة الرياضية في مصر.

كما تم توزيع الجوائز على الفائزين في البطولات المختلفة التي شهدها المهرجان، ففي بطولة الشوفكان الدولية تم تكريم الفرق واللاعبين المتميزين من مصر والدول المشاركة، حيث حصل الفائزون على دروع وشهادات تقدير تقديرًا لأدائهم الرائع والمستويات الفنية العالية التي قدموها.

وفي بطولة كرة القدم، تسلمت الفرق الثلاث الأولى ميداليات وكؤوس البطولة وسط تشجيع كبير من الجماهير التي تابعت المنافسات بحماس، وتم منح جوائز خاصة لأفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، واللاعب الأكثر تميزًا في البطولة، وفي بطولة كرة السلة تم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى.

وفي بطولة الترايثلون، حصل الفائزون في كل من منافسات الجري، السباحة، والدراجات على ميداليات وكؤوس، كما تم تكريم الفائزين في الفئات العمرية المختلفة.

ولم تغفل التكريمات الجانب الفني والثقافي للمهرجان، حيث تم تكريم الفنانة جيهان الصبان على مشاركتها المميزة بمعرض اللوحات الفنية، إلى جانب تكريم الحرفيين المشاركين في معرض الحرف اليدوية والتراثية، فضلًا عن فريق تنظيم المهرجان برئاسة الدكتور كريم عبدالله، مدير إدارة النشاط الرياضي بنادي بورت غالب، والدكتورة إسراء سليم، نائب مدير النشاط.

من جانبه، عبر المهندس حسام الخرافي، رئيس مجلس إدارة شركة ماك القابضة، عن سعادته بنجاح فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان بورت غالب للسياحة الرياضية، ووجه شكره وتقديره لجميع المشاركين من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة، والقيادات التنفيذية من محافظة البحر الأحمر، والرياضيين والشركاء والرعاة الذين ساهموا في إنجاح النسخة الرابعة من مهرجان السياحة الرياضية.

وقال إن مهرجان السياحة الرياضية في بورت غالب أصبح علامة فارقة في الأجندة الرياضية والسياحية لمصر، مشيرًا إلى أن استمرار تنظيمه يعكس الإيمان العميق بأهمية الرياضة كأداة فعّالة لتعزيز السياحة وتنشيط الحركة الاقتصادية.

وأضاف أن المهرجان لا يقتصر على كونه حدثًا رياضيًا فحسب، بل يشكل منصة شاملة تجمع بين الرياضة والثقافة والفنون، مما يساهم في تقديم صورة مميزة عن البحر الأحمر وإبراز إمكانياتها الفريدة.

وقال الدكتور وائل الجندي، إن المهرجان يلعب دورًا حيويًا في تعزيز السياحة الرياضية في مصر بشكل عام، وفي محافظة البحر الأحمر بشكل خاص، باعتبارها من أبرز الوجهات السياحية التي تجمع بين الطبيعة الساحرة والبنية التحتية المتطورة.

وأضاف أن إدارة مهرجان بورت غالب تتطلع إلى مزيد من التطوير في النسخ المقبلة، من خلال توسيع نطاق المشاركات الدولية واستحداث أنشطة جديدة تلبي تطلعات الزوار والمشاركين، مما يعزز مكانة المهرجان كواحد من أهم الأحداث الرياضية والثقافية على مستوى المنطقة.

وأكد فراج عبدالمقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر بتوجيهات وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مثل هذه الفعاليات، نظرًا لما تحققه من أهداف استراتيجية، سواء على صعيد نشر الوعي الرياضي أو تنشيط الحركة السياحية.

وأشاد بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص، ممثلًا في شركة ماك القابضة، في تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع الجهات الحكومية، مما يعكس روح الشراكة وتكاتف الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.