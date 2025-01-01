"تموين بلبيس" توجه حملة تفتيشية على المخابز ومخازن المواد الغذائية

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الشرقية -ياسمين عزت:

شنت إدارة تموين بلبيس في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية على المخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والوقوف على مدى التزام أصحاب المخابز بالاشتراطات القانونية.

أسفرت نتائج الحملة عن تحرير 36 محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة لعدم وجود ميزان صالح في المخبز، فضلًا عن إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القياسية.

وحررت الحملة عددًا من المحاضر بنطاق الإدارة، من بينها محضر جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مخزن لحفظ منتجات الألبان والمواد الغذائية لحيازته وتخزينه مواد غذائية منتهية الصلاحية منذ فترات مختلفة، تضمنت (حلاوة طحينية، جبن شيدر وموزاريلا) وتم التحفظ على كمية قدرها 2028 كيلو جرام منتهية الصلاحية.

كما تحرر محضر جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مخزن مواد بناء لحيازته واستخدامه كربونات كالسيوم مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير ومستندات شراء، أثناء التفتيش، وتم التحفظ علي كمية تقدر بأكثر من طن.

وحررت الحملة محضر جنح مركز شرطة بلبيس ضد أمين فرع الشركة العامة لتجارة الجملة "فرع أنشاص الرمل" لمخالفته التعليمات وعدم اتباع الأساليب الصحيحة في تخزين السكر التمويني بمخزن الفرع لعدم وجود عروق خشبية أو طبالي خشبية أسفل شكاير السكر مما يعرضها للرطوبة الأرضية والتعطن.

تم التحفظ على المضبوطات وجرى العرض على النيابة.