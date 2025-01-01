"إيلين بقت تريند".. أول تعليق من أسرة أول مولودة مسجلة في 2025

ميكنة أول صندوق استثماري على مستوى الجمهورية في الوادي الجديد

قنا- عبدالرحمن القرشي :

قال مرزوق مجاهد عم أول حالة ميلاد مسجلة على منظومة المواليد للعام الجديد 2025، إن أسرة الطفلة فوجئت صباح اليوم الأربعاء ببيان وزارة الصحة بأن ابنتهم هي المولودة الأولى على مستوى الجمهورية.

وأضاف مرزوق لمصراوي، أن الأسرة تستبشر خيرا بهذا الخبر الذي جعل من إيلين تريند الجمهورية، مشيرا إلى أن هواتف الأسرة منذ الخبر لم تتوقف عن تلقي الاتصالات من كل حدب وصوب لتقديم التهنئة.

وأوضح عم المولودة أن مركز أبوتشت تصدر للعام الرابع على التوالي في تسجيل أول مولود خلال الدقائق الأولى من كل عام جديد.

كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن تسجيل أول مولودة في الدقائق الأولى من العام الجديد من شمال مركز أبوتشت بشمال قنا وهي المولودة إيلين محمد مجاهد.

فيما كشف مصدر مسئول بمديرية الصحة في قنا، عن بدء تحقيق مع أحد موظفي مكتب الصحة بمركز أبوتشت، تعمد تسجيل "أول مولود" في بداية كل عام لمدة 4 سنوات متتالية، وذلك بهدف تحقيق التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من السخرية بعد بيان وزارة الصحة بتصدر مركز أبوتشت للعلم الرابع في تسجيل أول مواليد خلال الدقائق الأولى من العام الجديد، بهدف تصدر الترند.

اقرأ أيضا:

"محدش بيخلف غيركم".. إحالة موظف بمكتب صحة أبوتشت للتحقيق بسبب "تريند أول مولود"

"عاصمة المواليد الأولى".. أبوتشت تحتفظ بلقب أول مولود في السنة للعام الرابع

ننشر شهادة ميلاد أول مولود في مصر عام 2025