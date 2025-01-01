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ميكنة أول صندوق استثماري على مستوى الجمهورية في الوادي الجديد

05:23 م الأربعاء 01 يناير 2025
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    نائب محافظ الوادي الجديد يتفقد مبنى استصلاح الأراضي بالعاصمة الإدارية بالخارجة (3)
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    نائب محافظ الوادي الجديد يتفقد مبنى استصلاح الأراضي بالعاصمة الإدارية بالخارجة (2)
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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ المحافظة لأول مشروع على مستوى الجمهورية تمثل في ميكنة صندوق استثماري تابع للمحافظة وهو صندوق استصلاح الأراضي.

أكدت مجدي، خلال تفقدها اليوم لموقع صندوق استصلاح الأراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة بالخارجة، تكليف الجهات المنفذة لمشروع مبنى الصندوق بالعاصمة الإدارية بسرعة إنهاء كافّة التجهيزات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومد خطوط الاتصالات وشبكات الإنترنت، ومراجعة أعمال البنية التحتية والمعلوماتية، والانتهاء من أعمال التشطيبات والتأثيث؛ لانتقال العاملين وبدء العمل في المقر الجديد.

أشارت حنان، إلى أنه يُعد المشروع الأول من نوعه لميكنة صندوق استثماري على مستوى الجمهورية، بما يواكب توجهات الدولة نحو رقمنة الجهاز الإداري.

جاء ذلك خلال تفقد حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مبنى صندوق استصلاح الأراضي بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمبنى المقرر تشغيله عقب انتهاء أعمال التجهيزات ضمن مشروع ميكنة صندوق استصلاح الأراضي؛ في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات والخدمات التي تتم من خلال الصندوق وحوكمة منظومة عمله، يرافقها عددٌ من المسئولين المعنيين.



الوادي الجديد حنان مجدي صندوق استثماري
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