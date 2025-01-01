ربيع لوفد لجنتي الدفاع بمجلسى النواب والشيوخ: قناة السويس ركيزة أساسية للأمن القومي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفداً برلمانيا رفيع المستوى من لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسيّ النواب والشيوخ، برئاسة النائب اللواء أحمد العوضي رئيس اللجنة بمجلس النواب، والنائب اللواء أسامة كامل منتصر رئيس اللجنة بمجلس الشيوخ، بحضور عدد من السادة النواب، وقيادات الهيئة، وذلك بمبنى أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة للهيئة بالإسماعيلية.

تأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ومجلسيّ النواب والشيوخ، وتهدف إلى التعرف عن قرب على المستجدات التنموية لمشروعات قناة السويس، والجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل عبر استحداث خدمات ملاحية وبحرية جديدة.

في كلمته، رحب الفريق ربيع بالوفد في هيئة قناة السويس، وأعرب عن تقديره للدور المنوط بلجنتيّ الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ومجلس الشيوخ في ترسيخ دعائم الأمن القومي المصري، والمتابعة الدقيقة والمستمرة للملفات الحرجة المرتبطة بما تشهده الساحة العربية والإقليمية من توترات جيوسياسية شديدة التعقيد، ومن ثم التنسيق المشترك مع كافة الجهات المعنية بما يكفل التعامل الأمثل مع هذه التحديات والتغلب عليها لاستكمال مسيرة التنمية.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي المصري وهو ما يجعل تطويرها وتعظيم الاستفادة منها مطلب ضروري وحيوي تعكف الدولة المصرية باستمرار على تحقيقه من خلال سلسلة من المشروعات القومية والتنموية العملاقة ومشروعات التطوير التي نحصد عائداتها بشكل مباشر وفوري. وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تأثرت سلبا بالتداعيات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، حيث دفعت التحديات الأمنية العديد من ملاك ومشغلي السفن إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة بما انعكس سلبا على معدلات عبور السفن بالقناة، وهو ما انعكس على تراجع الإيرادات المحققة خلال عام 2024.

وشدد الفريق ربيع على أن التأثيرات السلبية لم تقتصر على قناة السويس فقط بل امتد تأثيرها عالميا للتأثير على صناعة النقل البحري والتسبب في عدم استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار السلع للمستهلك النهائي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اتخاذ طرق بديلة للقناة أدى إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية، فضلا عن التأثيرات البيئية الضارة مع ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تكدس الموانئ البحرية وتأخر وصول البضائع.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية والبحرية على مدار الساعة، وتتعامل بمرونة مع متطلبات التحديات الراهنة وما تستلزمه من تحقيق تواصل فعال ومباشر مع كافة الخطوط الملاحية والجهات والمنظمات الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي، وذلك بالتوازي مع استكمال العمل وفق استراتيجية طموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة ورفع كفائته.

وأكد الفريق ربيع أن تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي يعد إنجازا جديدا نجحت هيئة قناة السويس في تحقيقه رغم الصعوبات الفنية والهندسية المرتبطة بالمشروع وأبرزها طبيعة التربة الصخرية شديدة الصلابة، لافتا إلى ما يتيحه المشروع من مزايا ملاحية عديدة أبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي وتقليل تأثير التيارات المائية والهوائية بعد توسعة القناة 40 مترا جهة الشرق في نطاق المشروع وزيادة العمق من 66 قدم إلى 72 قدم، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من 6_8 سفن يوميا وإضافة 10 كيلومترات، تضاف إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كيلو متراً بدلاً من 72 كيلو متراً.

كما لفت الفريق ربيع إلى أن قناة السويس تعكف على تنفيذ استراتيجية طموحة تعتمد بشكل رئيسي على تنويع مصادر الدخل، وإضافة خدمات بحرية لم تكن تقدم من قبل، أبرزها خدمات الإنقاذ والإسعاف البحري، فضلا عن تقديم خدمات الصيانة والإصلاح بواسطة الشركات والترسانات التابعة للهيئة، بالإضافة إلى خدمات مكافحة التلوث وخدمات إزالة المخلفات من السفن وغير ذلك كخدمات الرسو لليخوت.

من جانبه، نقل النائب اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تحيات المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لجميع العاملين بالهيئة، واعتزاز كافة أعضاء مجلس النواب بالدور الوطني الذي يقوم به القائمون على قناة السويس في خدمة هذه الصرح الوطني.

وأكد اللواء أحمد العوضي على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس بالنسبة للأمن القومي المصري، وكونها جزءاً من تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها، مشيداً بالاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الهيئة لتنويع مصادر الدخل واستحداث عدد من الخدمات البحرية التي لم تكن موجودة من قبل، بجانب دورها الرئيسي في التطوير المستدام للمجرى الملاحي والتي تحافظ على تنافسيتها وريادتها للقنوات الملاحية خاصة بعد الافتتاح التجريبي لمشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه.

فيما أكد النائب اللواء أسامة كامل منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، على أهمية قناة السويس وموقعها العبقري الرابط بين الشرق والغرب، مشيدا بعمليات التطوير المستمرة التي تشهدها قناة السويس، وعلى رأسها مشروعيّ قناة السويس الجديدة ومشروع تطوير القطاع الجنوبي، وهي المشروعات التي تحفظ لقناة السويس ريادتها وتقضي على أي محاولات لظهور قنوات بديلة أو منافسة، كما أثنى على مساعي الهيئة نحو إعلان قناة السويس قناة خضراء، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الشاملة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

شملت الزيارة، تفقد أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية، تلاها زيارة كل من متحف قناة السويس، وزيارة مارينا اليخوت التابعة للهيئة، ثم القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة للتعرف على حجم الإنجاز على أرض الواقع.