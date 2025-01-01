1250 مركبة ومعدة هندسية لمجابهة الأزمات والكوارث في الإسكندرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

شهد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، اصطفاف مُعدات المحافظة الخاصة بمجابهة الأزمات والكوارث، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة بمنطقة أبيس.

وقال المحافظ إن الاصطفاف يأتي بهدف اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن جاهزية المٌعدات، للتعامل مع أي أحداث أو أزمات طارئة أو كارثة طبيعية ومجابهة التغييرات المُناخية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار خالد، إلى ربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، منوهًا أن إجمالي معدات المحافظة تبلغ 1250 مُعدة هندسية ذات طبيعة خاصة ومركبة مجهزة وناقلة.

وأضاف أن هناك أطقم فنية مُدربة في مختلفة القطاعات على استخدام تلك المُعدات للتعامل الفوري والتدخل السريع بالمناطق المتضررة، لافتًا إلى تنفيذ عدة سيناريوهات، للتعامل مع نقاط تجمع الأمطار بالمحافظة خلال النوات الماضية.

واصطفت، اليوم، أمام مبنى ديوان عام المحافظة 250 معدة بواقع 80 معدة خاصة بالصرف الصحي تعمل على الاسهام في عمليات تطهير مواقع منظومة الصرف الصحي، وسحب تجمعات مياه الأمطار أثناء النوات، مع الجاهزية لتنفيذ أي مهمة طبقاً للتغييرات المُناخية.

وشملت المعدات 60 معدة لمياه الشرب مُجهزة لنزح المياه، و50 معدة تابعة لشركة توزيع الكهرباء تستخدم لتأمين وتوفير الاحتياجات اللازمة من الكهرباء للمنشآت الهامة، فضلَا عن 20 عربة إسعاف مجهزة لنقل الحالات الطارئة وغير الطارئة، و40 مُعدة هندسية بالأحياء مهمتها فتح الطرق في حالة انهيار عقارات.







