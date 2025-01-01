بالصور- استخراج حجر صخري من وجه مريض في أسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

نجح فريق طبي بوحدة جراحات الوجه والفكين والرقبة، التابعة لقسم الجراحة العامة بمستشفى الإصابات الجديد بجامعة أسيوط، في استخراج حجر صخري من وجه مريض يبلغ من العمر 50 عامًا، بعد تعرضه لإصابة بالغة أثناء عمله في إحدى المناطق الحجرية بمحافظات صعيد مصر.

وتمكن الفريق من إصلاح أنسجة الخد والفم والبلعوم، مما يعد إنجازًا جديدًا يُضاف لسجل إنجازات جامعة أسيوط في القطاع الطبي.

ويعكس هذا النجاح مستوى الرعاية التي تحظى بها المستشفيات الجامعية تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الحميد، مدير مستشفى الإصابات الجامعي الجديد، والدكتور محمد حسن عثمان، رئيس قسم جراحة الوجه والفكين والرقبة بالمستشفى.

استقبل مستشفى الإصابات الجامعي الجديد المريض بعد تعرضه لإصابة بالغة أثناء عمله، حيث تطايرت قطعة حجرية كبيرة وارتطمت بوجهه، مما تسبب في تهتك أنسجة الشفاه العلوية واستقرارها داخل أنسجة الخد الأيمن، محدثة جروحًا بالغة في الخد الأيمن وقناة الغدة النكافية اليمنى وسقف الحلق والبلعوم، بالإضافة إلى كسور متعددة في عظام الوجنة اليمنى والفك السفلي.

تمكن الفريق الطبي من تحضير المريض والتدخل السريع لإجراء جراحة عاجلة بعد التجهيزات اللازمة والإسعافات الأولية، ونجح في إصلاح أنسجة الخد والفم والبلعوم، مع استقرار الحالة الصحية للمريض بشكل جيد جدًا. ويجري تجهيز المريض لمرحلة جراحية لاحقة لتثبيت كسور الوجه.

تكون الفريق الجراحي من الدكتور محمد حسن عثمان، رئيس قسم جراحة الوجه والفكين والرقبة، والطبيب محمد رمضان أحمد، المدرس المساعد بالقسم، والطبيب أحمد محمد حسين، المعيد بالقسم، والطبيب مصطفى فزاري، الطبيب المقيم بالقسم. وتكون فريق التخدير من الطبيب أحمد حمدي والطبيب زكريا أحمد، الأطباء المقيمين بالقسم.

وقدم رئيس جامعة أسيوط الشكر للفريق الطبي على نجاحه في إجراء هذه العملية الجراحية الحرجة، والتي عكست مهارة الفريق الجراحي وحرصه على التدخل في الوقت المناسب لإنقاذ المريض. وأشاد بكفاءة وتميز الكوادر الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط من أطباء وتمريض، والتي تعمل بكامل جاهزيتها لخدمة آلاف المرضى بمختلف محافظات الصعيد.

تعد مستشفى الإصابات الجامعي واحدة من مستشفيات جامعة أسيوط المجهزة وفق أحدث النظم الطبية المتقدمة، لخدمة ضحايا الحوادث في نطاق محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة في مستشفى متخصص لمعالجة مصابي الحوادث والإصابات الطارئة والحالات الحرجة.