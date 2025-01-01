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مصرع 3 عمال وإصابة 19 آخرين في حادث مروع بمطروح

04:22 م الأربعاء 01 يناير 2025

سيارة اسعاف

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كتب - محمد البدري:

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون، اليوم الأربعاء؛ في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال قرب مدينة الحمام على طريق "الإسكندرية – مطروح".

تفاصيل الحادث

أفاد مصدر في الصحة بمطروح، أن الحادث وقع اليوم الأربعاء، عندما انقلبت سيارة نقل كانت متجهة إلى قرية البنجر قرب الروسيات على طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي.

أسفر الحادث عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 19 آخرين، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الحمام المركزي.

أسماء الضحايا

استقبل مستشفى الحمام المركزي جثث كل من: راشد عبد الفتاح عمر؛ محمود صلاح جاب الله؛ وجثة مجهولة الهوية؛ وتم نقل الجثث إلى ثلاجة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

أسماء المصابين

أصيب في الحادث كل من: رزق شوقي رزق، عبدالرحمن فتحي يونس، حسین رجب محمد بهنسي، أحمد حسین رجب، محمود مهدي عبد الرازق، محمد خميس شعبان، ابراهيم سعد رجب، عمر محمد عبد الفتاح عمر، يوسف فايز علي، حسام عبد الرسول فرجاني، اسلام حسین رجب، احمد سعد رجب، احمد شوقي رزق، عبدالرحمن يونس علي، صلاح محمد عبد الفتاح عمر، معاذ ربيع سعد، محمود مهدي عبد الرازق، احمد ابراهيم محمد. يعاني المصابون من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويتلقون العلاج اللازم تحت إشراف أطباء المستشفى.

مصرع عمال مطروح انقلاب سيارة نقل
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