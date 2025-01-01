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"محدش بيخلف غيركم".. إحالة موظف بمكتب صحة أبوتشت للتحقيق بسبب "تريند أول مولود"

04:19 م الأربعاء 01 يناير 2025

تريند أول مولود

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قنا- عبد الرحمن القرشي:

كشف مصدر مسئول بمديرية الصحة في قنا، عن بدء تحقيق مع أحد موظفي مكتب الصحة بمركز أبوتشت، تعمد تسجيل "أول مولود" في بداية كل عام لمدة 4 سنوات متتالية، وذلك بهدف تحقيق التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن تسجيل أول مولود لعام 2025، وهي الطفلة "إيلين محمد مجاهد" من مركز أبوتشت في شمال قنا.

وقد أثار هذا التكرار حالة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول البعض تعليقات مثل: "ما حدش بيخلف غير أبوتشت ولا إيه؟" و"صحة أبوتشت عاشقة التريندات"، في إشارة إلى تلك الظاهرة التي أصبحت محط أنظار الجميع.

وتجري الآن التحقيقات لمعرفة ما إذا كان هناك أي تجاوز من الموظف المعني في تسجيل المواليد.

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