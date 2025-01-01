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ننشر شهادة ميلاد أول مولود في مصر عام 2025

03:33 م الأربعاء 01 يناير 2025

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

حصل موقع "مصراوي" على شهادة ميلاد الطفلة "ايلين مجاهد محمد عبد المبدي"، التي سجلت كأول مولود في مصر لعام 2025، وفقًا لمنظومة المواليد والوفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وُلدت "ايلين" في مركز أبوتشت بمحافظة قنا، ليحافظ المركز على هذا اللقب للعام الرابع على التوالي، حيث سبق تسجيل أول مواليد مصر في الأعوام الثلاثة الماضية من نفس المركز.

وكشفت وزارة الصحة والسكان أن أول مولود لعام 2025 تم تسجيله باسم "ايلين مجاهد محمد عبد المبدي"، في أحد مكاتب الصحة بمركز أبوتشت، المفاجأة ليست فقط في اسم المولود، بل في استمرار هذا المركز الصعيدي في تصدر المشهد عامًا بعد عام، ليصبح حديث الساعة في كل بداية عام جديد.

وفي استعادة سريعة للسنوات الماضية، نجد أن مركز "أبوتشت" حقق هذا اللقب في: 2024 بالمولود "عبدالله كرم عبدالله حسين بغدادي"، و2023 بالمولود "فوزي أحمد فوزي"، و2022 بالمولود "مالك مالك عاطف عبداللاه".

شهادة ميلاد أول مولود في مصر عام 2025

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