لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

محافظ الأقصر يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية الجديد

03:30 م الأربعاء 01 يناير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محافظ الأقصر يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية الجديد
  • عرض 3 صورة
    محافظ الأقصر يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية الجديد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر- محمد محروس:


استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الدكتور محمد شعبان مدير فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية الجديد، والدكتور أحمد البرعى مدير إقليم الصعيد والمشرف على فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية سابقاً وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ.
ورحب "عمارة" بالدكتور محمد شعبان مهنئاً له بمنصبه الجديد ، متمنياً له التوفيق والسير على خطى الدكتور أحمد البرعى لما حققه من نجاح مشهود بهيئة الرعاية الصحية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.


كما توجه بالشكر للدكتور أحمد البرعى مدير إقليم الصعيد والمشرف على فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية سابقا، متمنياً له دوام النجاح والعطاء بمنصبه الجديد بمحافظة الإسكندرية.




الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة الهيئة العامة للرعاية الصحية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ننشر شهادة ميلاد أول مولود في مصر عام 2025

إعلان

إعلان

بينها المحال العامة.. أول قرارات الحكومة في 2025
موعد شهر رمضان 2025.. ما عدد الأيام المتبقية؟
حكيم يعلن نيته اعتزال الغناء عام 2025
الصحة تكشف تفاصيل أول مولود في 2025.. ومفاجأة للسنة الرابعة على التوالي