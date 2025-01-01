محافظ الأقصر يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية الجديد

الأقصر- محمد محروس:



استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الدكتور محمد شعبان مدير فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية الجديد، والدكتور أحمد البرعى مدير إقليم الصعيد والمشرف على فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية سابقاً وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ.

ورحب "عمارة" بالدكتور محمد شعبان مهنئاً له بمنصبه الجديد ، متمنياً له التوفيق والسير على خطى الدكتور أحمد البرعى لما حققه من نجاح مشهود بهيئة الرعاية الصحية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



كما توجه بالشكر للدكتور أحمد البرعى مدير إقليم الصعيد والمشرف على فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية سابقا، متمنياً له دوام النجاح والعطاء بمنصبه الجديد بمحافظة الإسكندرية.







