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احتراق سيارة ملاكي أثناء توقفها بأحد الشوارع في الغربية

03:03 م الأربعاء 01 يناير 2025

احتراق سيارة ملاكي

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الغربية - مروة شاهين:

شهدت منطقة أبو عوف بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، اشتعال سيارة ملاكي حال توقفها علي جانب الطريق.

وكانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي باحتراق سيارة ملاكي حال توقفها بشارع أبو عوف بمدينة كفر الزيات.

جرى الدفع بسيارة إطفاء إلى محل الواقعة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المحلات والسيارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

احتراق سيارة ملاكي

احتراق سيارة ملاكي الغربية مدينة كفر الزيات
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