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رئيس جامعة الزقازيق يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد

02:43 م الأربعاء 01 يناير 2025

الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق

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الشرقية - ياسمين عزت:

هنأ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنياً دوام المحبة والإخاء والاستقرار بين كافة أطياف الشعب المصري تحت القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تقدم بخالص التهاني القلبية إلى الإخوة الأقباط من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومنسوبي الجامعة، داعيا الله لشعب مصر العظيم بالسلامة وان يعم السلام أرجاء البلاد.

وقال رئيس الجامعة أن مشاعر الأخوة والمودة والروابط الوثيقة والتآلف بين أبناء الشعب المصرى باختلاف طوائفه، صمام الأمن والأمان والاستقرار لوطننا الغالى، وأتمنى لمصر وشعبها وقيادتها دوام التوفيق والاستقرار".

الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق البابا تواضروس
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