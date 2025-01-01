مصرع سيدة صدمها قطار بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت ربة منزل مصرعها اليوم الأربعاء، إثر اصطدام قطار بها أثناء عبور شريط السكة الحديد في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من رئيس قسم شرطة كفر الدوار يفيد بالعثور على جثة امرأة دهسها القطار في منطقة نظير بكفر الدوار.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة ربة منزل، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في.