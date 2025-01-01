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"عاصمة المواليد الأولى".. أبوتشت تحتفظ بلقب أول مولود في السنة للعام الرابع

02:22 م الأربعاء 01 يناير 2025

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قنا- مصراوي:
للعام الرابع على التوالي، يواصل مركز أبوتشت بمحافظة قنا تسجيل بصمته المميزة مع كل بداية عام جديد، حيث احتفظ المركز بلقب تسجيل أول مولود في مصر لعام 2025، ليؤكد مجددًا حضوره اللافت في اللحظات الأولى من العام الميلادي الجديد.

وكشفت وزارة الصحة والسكان أن أول مولود لعام 2025 تم تسجيله باسم "أيلين مجاهد محمد عبد المبدي"، في أحد مكاتب الصحة بمركز أبوتشت، المفاجأة ليست فقط في اسم المولود، بل في استمرار هذا المركز الصعيدي في تصدر المشهد عامًا بعد عام، ليصبح حديث الساعة في كل بداية عام جديد.

وفي استعادة سريعة للسنوات الماضية، نجد أن مركز "أبوتشت" حقق هذا اللقب في: 2024 بالمولود "عبدالله كرم عبدالله حسين بغدادي"، و2023 بالمولود "فوزي أحمد فوزي"، و2022 بالمولود "مالك مالك عاطف عبداللاه".

وأرجع البعض هذه الظاهرة إلى انتظام العمل الإداري وسرعة تسجيل المواليد بمكاتب الصحة في أبوتشت، إلى جانب جاهزية القطاع الصحي هناك لاستقبال حالات الولادة وتسجيلها فورًا.

أول مولود لعام 2025 قنا أبوتشت
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