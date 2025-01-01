درجة الحرارة تحت الصفر.. أجواء شديدة البرودة بسانت كاترين مع بداية العام الجديد

جنوب سيناء – رضا السيد:

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء، أجواء باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا تصل إلى حد الصقيع بمدينة سانت كاترين، مع بداية العام الميلادي الجديد.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن كافة مدن المحافظة تتعرض اليوم لطقس غائم جزئي، ويسودها طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وموجة من الصقيع تضرب مدينة سانت كاترين، مشيرًا إلى أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية للاستعداد والتحرك حالة حدوث أي طوارئ بها، والتأكيد على رؤساء المدن بمتابعة مخرات السيول، وجاهزية البحيرات والسدود الصناعية بالتنسيق مع إدارة المياه الجوفية.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن حركة الرياح تنشط أحيانًا على المناطق الساحلية بسرعة لا تتخطى الـ 30 كيلو متر في الساعة، واستقرار حركة الرياح داخل الكتل السكنية ساهم في الإحساس بالدفء، لافتًا إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين 1,5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح به شمالية شرقية، مشيرًا إلى أن الموانئ البحرية وحركة المرور بكافة الطرق الدولية والساحلية تسير بشكل طبيعي حتى الآن.

وحرصت الوحدات المحلية بمدن المحافظة على اصطفاف معدات وأجهزة إدارة الأزمات ومواجهة السيول، للتأكد من جاهزيتها استعدادًا لموسم الشتاء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة الكوارث، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث، والمراجعة الدورية لجاهزية وفعالية جميع الأجهزة، ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 20 والصغرى 10، وفي مدينة رأس سدر العظمى 20 والصغرى 11، وفي مدينة طابا العظمى 17 والصغرى 6، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 11 والصغرى 1 تحت الصفر، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 22 والصغرى 13 درجة.







