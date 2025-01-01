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ليلة رأس السنة في شرم الشيخ.. محافظ جنوب يشارك الفرحة مع المواطنين ويكرم عمال النظافة

01:18 م الأربعاء 01 يناير 2025
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    المحافظ يقدم التهنئة للمستثمرين
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جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جولة ليلية تفقد خلالها كافة القطاعات الخدمية، لتقديم التهنئة لكافه الفئات والأطياف بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما هنأ عمال النظافة مشيدًا بدورهم الهام والحيوي في ظهور المدينة بهذا الشكل الحضاري الرائع، وقام بتوزيع بعض الهدايا عليهم.

وأكد المحافظ أن تضافر جهود الجهاز التنفيذي والأمني بالمحافظة مع العاملين بالقطاع السياحي عكس نجاح شرم الشيخ في استقطاب فعاليات فنية عالمية تضيف أجواء من التميز والرقي، مشيرًا إلى أنه اطلع على مستوى الضيافة والخدمات المقدمة في الفنادق بمختلف مستوياتها، من ثلاث نجوم إلى أعلى فئات الخمس نجوم .

وأوضح أن أكثر من 37 دولة اختارت الاحتفال بالعام الجديد في شرم الشيخ، مستمتعين بالطقس الدافئ المثالي والخدمات المميزة التي تقدمها المدينة، موجهًا الشكر لكافة العاملين في القطاع السياحي والخدمات المعاونة.

وأشاد المحافظ بالشباب الذين يساهمون في تعزيز الاقتصاد السياحي، وتقديم أفضل خدمة لضيوف المدينة، موضحًا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز سمعة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية فريدة.

ولفت إلى أن محافظة جنوب سيناء تهدف من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز مكانة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية فريدة، تجمع بين الطبيعة الساحرة والتراث الثقافي الغني، بالإضافة إلى تنوع المقاصد السياحية التي تلبي احتياجات الزوار من مختلف الاهتمامات، وذلك بفضل شواطئها الخلابة، وجبالها الشاهقة، ومراكزها الرياضية المائية المتطورة، فضلاً عن كونها نقطة جذب للسياحة البيئية والتاريخية، لذا أصبحت شرم الشيخ وجهة لا مثيل لها على خريطة السياحة العالمية.

ليلة رأس السنة شرم الشيخ الدكتور خالد مبارك جنوب سينا
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