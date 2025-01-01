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حفل عالمي داخل أعماق الجبال.. احتفالات الكريسماس حتى الصباح في شرم الشيخ

01:05 م الأربعاء 01 يناير 2025
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    شوارع شرم الشيخ
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    جولة محافظ جنوب سيناء
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    المحافظ يقدم التهنئة للمستثمرين
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    المحافظ يتابع الأجواء الاحتفالية بالكريسماس
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    الخيم الاحتفالية
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    أضواء الكريسماس
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    أضواء العام الجديد
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    آلاف السائحين
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    آلاف السائحون يستمتعون بالكريسماس
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    اضاءة الشوارع
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جنوب سيناء – رضا السيد:

تلألأت مدينة شرم الشيخ حتى الصباح خلال احتفالات الكريسماس، واستمتع الآلاف السائحين من مختلف الجنسيات والأعمار بليلة رائعة تضمنت احتفالات عديدة ومتنوعة في الساحات والميادين والمنتجعات السياحية وفي أعمال الجبل، وسط مهرجانات إضاءة متميزة، وانتشار نماذج متعددة لشجرة عيد الميلاد.

اختتمت فعاليات الليلة بحفل موسيقي عالمي داخل أعماق جبال شرم الشيخ، قدمته إحدى الفرق الإيطالية الشهيرة بأوروبا بدولتشي فيتا الجبل، وتشتهر الفرقة بتقديمها الألحان المميزة من الموسيقي الإيطالية والعالمية، بمزيج من الأداء العصري والتقليدي. ويتابع الفرقة ملايين المعجبين حول العالم، وقدموا خلال الحفل عروضًا استثنائية نالت إعجاب السائحين الذين حرصوا على حضور العرض.

وأشاد الجميع بروعة الاحتفالات، وحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، فضلا على المناظر الطبيعية الخلابة والطقس الرائع، مؤكدين أن مدينة شرم الشيخ تعد من أهم المدن السياحية في العالم لما تملكه من إمكانات طبيعية وقدرات تنظيمية سياحية، مما جعلها قبلة للسياحة العالمية فضلا على توافر الأمن والأمان بها.





جنوب سيناء احتفالات الكريسماس شرم الشيخ
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