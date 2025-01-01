بالصور- حريق هائل في مصنع "فوم" بالمنوفية
12:52 م الأربعاء 01 يناير 2025
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المنوفية- أحمد الباهي:
نجحت قوات الحماية المدنية بمدينة السادات في محافظة المنوفية، من إخماد حريق هائل نشب فى مصنع للفوم بمدينة السادات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
وكان اللواء محمود الكموني قد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة السادات يفيد باندلاع حريق فى مصنع فوم تبلغ مساحته 200 متر.
انتقلت قوة أمنية ورجال الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق دون خسائر فى الأرواح وتحرير محضر بالواقعة.
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