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دماء تسيل أول أيام العام.. أطفال اكتشفوا جثة مفصولة الرأس بالغربية (القصة الكاملة)

12:40 م الأربعاء 01 يناير 2025

المجني عليه

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الغربية - مروة شاهين:

مع انتهاء عام ميلادي وبدء آخر جديد، كانت قرية تطاي التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، على موعد مع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخص في العقد الخامس من عمره، بعد أن عثر عليه مذبوحا داخل منزله ومصاب بطعنات متفرقة في الجسد.

"أطفال اكتشفوا الواقعة".. بتلك الكلمات بدأ أسامة محمد أحد أهالي قرية تطاي حديثه لـمصراوي، موضحا أن الضحية يدعى فكري إبراهيم صقر، ويبلغ من العمر 41 عاماً، ويعيش بمفرده داخل منزله بعد وفاة زوجته منذ سنوات، والأمس بينما كان الأطفال يلهون أمام منزل المجني عليه، شاهدوا أحد الأشخاص يخرج من المنزل مسرعا وعليه آثار دماء، ما دفع الجيران للدخول واكتشاف الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط المتهم، وتبين أنه تاجر خردة وارتكب الجريمة بسبب شكه في وجود علاقة غير شرعية تربط زوجته والمجني عليه، فذبحه وسدد له عدة طعنات أودت بحياته.

وكانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطار من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ الأهالي بقرية تطاي بالعثور على جثة شخص داخل منزله، وبها آثار دماء.

انتقلت قوة من مركز شرطة السنطة، وبالمعاينة تبين مصرع شخص يدعى فكري أبو صقر داخل منزله، وتم العثور على الجثة مذبوحا وبه عدة طعنات.

جرى إخطار النيابة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والوقوف على ملابسات الحادث، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.

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