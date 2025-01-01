تطهير مخرات السيول وبدء الري الذكي وغيرهما.. حصاد مشروعات "الري" في 2024

كتب- أحمد السعداوي:

عملت وزارة الموارد المائية والري خلال العام السابق ٢٠٢٤؛ من خلال العديد من المشروعات والسياسات المندرجة تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0" على تلبية الاحتياجات المائية لكل القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء: ويتواصل العمل في مجال التوسع في "معالجة وإعادة استخدام المياه" والتي تُعد المحور الأول من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، ويتواصل العمل على تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه، والذي يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم بنسبة تنفيذ تصل إلى ٧٥%، كما يتواصل تنفيذ مسارَين لنقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطول ١٠٥ كيلومترات وعدد (١٨) محطة رفع بنسبة تنفيذ تصل إلى ٧٨%.

وأضافت "الري": وتحت مظلة المحور الثاني من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 "التحول الرقمي وإعداد قواعد البيانات والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجاري المائية"؛ فقد الانتهاء من منظومة التراخيص الإلكترونية للمتقدمين للحصول على تراخيص حفر آبار المياه الجوفية، وتم الانتهاء من إعداد قواعد بيانات المنشآت وأعمال التطهيرات والمعدات والسيارات، وجار البدء في رقمنة العديد من الملفات بجهات الوزارة المختلفة؛ مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الري ورقمنة إجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية والتراخيص للتسهيل على المواطنين والإسراع بالإجراءات، كما تم الانتهاء من منظومة تحصيل مستحقات وزارة الموارد المائية والري من حق الانتفاع بأملاك ومنافع الري وكذا تحصيل قيمة مخالفات تبديد المياه وغيرها من المستحقات لدعم موازنة الدولة ورفع كفاءة ومستوى العاملين مع استمرار المتابعة لتلك المنظومة .

واستكملت "الري": وتحت مظلة المحور الثالث "الإدارة الذكية للمياه".. تعمل الوزارة على توفير ودمج أدوات جديدة بمنظومة العمل في كل جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالي في أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة، حيث بدأت الوزارة في التوجه لتحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول للإدارة باستخدام التصرفات بديلاً عن المناسيب، لضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لاحتياجات المنتفعين على الترعة، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكي .

وتعمل الوزارة على توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي (الدرون) لمساعدة المسؤولين بالوزارة على اتخاذ القرارات اللازمة لحصر التعديات على المجاري المائية، ومتابعة أعمال التطهيرات، ومتابعة تراجع خط الشواطئ، مع تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، عبر دمج هذه التقنيات مع البيانات المستخرجة من الصور الجوية والفضائية؛ مما يتيح تغطية مساحات أكبر بشكل أكثر دقة .

ويجري الإعداد للاستفادة من برنامج RIBASIM لتقييم الوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه، وتقييم تأثير التدابير والاستراتيجيات المستقبلية على إدارة وتوزيع المياه، حيث يشتمل النموذج على جميع الأنشطة المتعلقة بالميزان المائي واستخدامات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولي واحتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها، ويُسهم هذا النموذج في تقييم السيناريوهات الهيدرولوجية، مع الأخذ في الاعتبار كل عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية .

وبدأت الوزارة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة Digital Earth Africa في مختلف الجهات المعنية بالوزارة؛ حيث تسهم هذه المنصة في توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتي تمكن من حصر التعديات على المجاري المائية ومتابعة تراجع خط الشواطئ ورصد التغير العمراني، ومؤشرات جودة المياه في البحيرات، وبما يسهم في تحقيق مبادئ الحوكمة ورفع كفاءة إدارة المياه .

ونوهت الوزارة بأنه تحت مظلة المحور الرابع "تأهيل المنشآت المائية والترع ومنشآت الحماية من السيول وحماية الشواطئ"، وفي إطار رفع كفاءة البنية التحتية للموارد المائية والري، فقد تم إحلال وتجديد عدد من المحطات القائمة وإنشاء محطات جديدة للوفاء بالاحتياجات المائية؛ فقد تم خلال العام السابق الاستلام الابتدائي لمحطات (إسنا ١ الجديدة بالأقصر- جنوب بورسعيد- دير السنقورية بالمنيا- بني صالح الجديدة ببني سويف)، والاستلام الابتدائي لمحطة معالجة الضبعة بالدلتا الجديدة، والاستلام النهائي لمحطات (بحر البقر الرئيسية- شادر عزام- سيدمنت أ- مصرف ٧ بكفر الشيخ)، وجار تجارب التشغيل لمحطتي تل العمارنة (١- ٢) بالمنيا، كما تم الاستلام النهائي لمحطة معالجة مياه بحر البقر، وجار إصدار أمر الإسناد لعملية إنشاء محطة النصر ٥، وإعادة طرح عملية إنشاء محطتي الحامول وسمتاي، وجار البت المالي لتوريد وتركيب عدد ٢٥ صندوق تروس لمحطات المصلحة. وتم الاستلام الابتدائي لعدد (٢٣) محرك كهربائي لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وإصدار أمر الإسناد لتوريد (١٨) وحدة طوارئ ثابته لتدعيم مراكز الطوارئ لمواجهة موسم الأمطار والسيول وموسم أقصى الاحتياجات .

وفي مجال تأهيل المنشآت المائية؛ يتواصل العمل على تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية بنسبة تنفيذ ٦٠% ، والذي يهدف لتحسين أعمال الري في زمام ١.٦٠ مليون فدان في خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس .

وبناء على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها لعدد ٤٧ ألف منشأ مائي بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت؛ فقد بدأت الوزارة في تفعيل بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تأهيل المنشآت المائية تتضمن كمرحلة أولى إحلال قنطرة فم بحر مويس وعدد (٥) سحارات وعدد (٣) تغطية وعدد (٦) برابخ وعدد (٤٧) منشأ نهاية ترعة وعدد (٢٥٧) بوابة، حيث تهدف الوزارة لتطوير وتحديث البوابات كإحدى أدوات تطوير منظومة الري 2.0 كخطوة لتوزيع المياه اعتمادًا على التصرفات بديلًا عن المناسيب باستخدام الذكاء الاصطناعي .

ويجري حالياً تدعيم وصيانة ورفع كفاءة عدد (١١) من القناطر الفرعية (سرياقوس- فم الرياح التوفيقي الجديد- فم الرياح المنوفي الجديد- حجز دنشال- حجز أبو الشقوق- مفيض أبو الشقوق- حجز مليج- فم طنطا الملاحية- فم ميت بره- حجز العطف- فم سامول)، وتدعيم كوبري البليدة، وتحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط وأعمال الخدمات الاستشارية الهندسية للمشروع، والمرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض إسنا، وتحديث أنظمة تشغيل قناطر نجع حمادي الجديدة، وصيانة قناطر إدفينا، وتدعيم قناطر أفمام الترع الآخذة من ترعة الإبراهيمية أسفل خط السكة الحديد (القاهرة - أسوان) ، وجار عمل دراسة هيدروليكية لإنشاء قنطرة فم جديدة لترعة الباجورية، وتحديث منظومة إطفاء وتأمين قناطر إسنا الجديدة .

وتم خلال العام الماضي الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢٥٨ كيلومترًا بمختلف المحافظات، وجار العمل على تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١٨٠٠ كيلومتر من المقرر نهو أطوال كبيرة منها خلال العام القادم، ومن هذه الأطوال فقد تم تأهيل ١٨٠ كيلومترًا من الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويجري حالياً العمل على تأهيل ترع بأطوال ٧٠٠ كيلومتر من المقرر نهو أطوال كبيرة منها خلال العام القادم.

وتواصل الوزارة دراسة استخدام مواد صديقة للبيئة فى أعمال تأهيل الترع، بالإضافة إلى تطهير نحو ٣٣ ألف كيلومتر من الترع هي إجمالي أطوال الترع بمختلف المحافظات، ولا تزال أعمال التطهير متواصلة على مدار العام لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترع بدون أي عوائق، كما تواصل الوزارة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة للمرور على المساقي الخصوصية واتخاذ اللازم نحو تطهيرها بمعرفة المزارعين؛ لضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية .

بالتكامل مع أعمال تطهير وتأهيل الترع.. يتواصل العمل على صيانة منظومة الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى، حيث قامت هيئة الصرف خلال العام السابق بتطهير المصارف الزراعية العمومية بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر لعدد ٤٤٤٤ مصرف -حيث يتم تطهير عدد من المصارف مرتين سنوياً طبقًا للحاجة- لضمان قدرتها على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي دون أي عوائق، وتنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى ٨ ملايين متر مكعب، كما تم خلال العام السابق الانتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٧٧ ألف فدان، ومن المستهدف خلال العام القادم تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان، كما تم إحلال وتجديد عدد (٣٩) كوبري وإحلال وتجديد عدد (٦) سحارات وإنشاء عدد (٤) نطاق وعدد ١ بربخ بزمام إدارات الصرف التابعة لهيئة الصرف .

وفي مجال التحول لنظم الري الحديث.. قامت الوزارة بوضع استراتيجية تُعطَى الأولوية للأراضي الصحراوية والتي يجب أن يتم استخدام نظم الري الحديث بها طبقاً للقانون مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين، والتحولِ للزراعة باستخدام الري بالتنقيط في مزارع قصب السكر في زمام ٣٢٥ ألف فدان والبساتين في زمام ٧٥٠ ألف فدان، كما يتواصل تنفيذ التجربة البحثية الجارية بالمنطقة التجريبية الرائدة على ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان للاستفادة مستقبلاً من نتائج هذه التجربة الرائدة في تقييم التحول للري الحديث بمزارع قصب السكر وقياس تأثير هذا التحول على كميات المياه والأسمدة المستخدمة وكمية وجودة المحصول المنتجة .

وتم البدء في مشروع للري الذكي بتمويل من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي، والذي يهدف لتحديد فرص تطوير الري الذكي والزراعة الرقمية في مصر بما يتماشى مع خطط وزارة الموارد المائية والري .

وتواصل الوزارة العمل في مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة" وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ ٣٠ عاماً، حيث قامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوة، وحفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي ببعض المصارف المؤدية لبركة سيوة إلي منخفض عين الجنبي شرقى الواحة، وجار العمل في نقل جزء من مياه المصارف المؤدية لبركة بهي الدين إلى منخفض عين الجنبي من خلال القناة المفتوحة .

وقالت الوزارة إنه في مجال الحماية من أخطار السيول والأمطار الغزيرة.. فيتم سنوياً تطهير مخرات السيول بعدد ١١٧ مخر سيل وبأطوال إجمالية ٣١٨ كيلومترًا قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول دون أي عوائق .

وتتواصل أعمال تنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول ، والتي توفر الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتي يتم إاستخدامها من التجمعات البدوية في المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعي حيث يجري تنفيذ عملية إنشاء عدد ١٠ بحيرات صناعية و٧ سدود و٣ حواجز لحماية مدينة مرسى علم ، وإنشاء عدد ٥ بحيرة صناعية و٨ حواجز لحماية دير الأنبا بولا وتطهير عدد ٤ بحيرات صناعية وحاجز توجيه وتدعيم الحواجز القائمة لحماية دير الأنبا أنطونيوس، وعملية رفع كفاءة بحيرة ١ بوادي حوضين وحاجز ترابي خلفها وب٢ بوادي العمبجي وحاجز ح١ بوادي الحواشية بمحافظة البحر الأحمر، وعملية تأهيل وتطهير ورفع كفاءة سد الروافعة بمحافظة شمال سيناء ، وإنشاء عدد ٢ بحيرة صناعية وحاجز خلفها وقناة صناعية بمخرج وادى بعبع ، وتأهيل وصيانة ورفع كفاءة اعمال صناعية ببعض الاودية بمحافظة جنوب سيناء، وإنشاء سد ومجموعة من حواجز التوجيه على وادي أم لشطان لحماية مدينة مرسى مطروح من أخطار السيول .

وفي محافظات الصعيد تم نهو عملية إنشاء (٤) بحيرات و(٤) حاجز ترابي و(١) حوض تهدئة بمخر سيل الديسمي بمدينة الصف بمحافظة الجيزة، ونهو عملية إنشاء (٣) بحيرات و(٢) حاجز ترابي بمخر سيل الودي بمنطقة الودي بمحافظة الجيزة، ونهو عملية تأهيل مخر سيل جبل الطير القبلي ومخر سيل جبل الطير القبلي ومخر سيل شارونة بمحافظة المنيا ، و (٢) سد و (١) حاجز توجيه وتدعيم البرابخ القائمة بوادي الجبو بمدينة ١٥ مايو بمحافظة القاهرة ، ونهو عملية حماية عزبة الشيخ سعيد بمحافظة أسيوط ، ويجرى تنفيذ أعمال حماية وادي متين القبلي والبحري بمحافظة الجيزة، وحماية وادي غراب وفقيرة بمحافظة بني سويف، وحماية وادي السوايطة ووادى الشيخ حسن بمحافظة المنيا، والوادي الإبراهيمي بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، والوادي الأسيوطي بمركز الفتح بأسيوط، وحماية وادي الكلاحين ووادي الزنبقة بمحافظة قنا، وحماية مدينة القرنة الجديدة بمحافظة الأقصر ، وحماية منطقة أبو الريش ونجع الشديدة بمحافظة أسوان .

وتتواصل المتابعة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذي يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ ٧٢ ساعة .

وفى مجال حماية الشواطئ.. فقد تواصل العمل خلال عام ٢٠٢٤ في مشروعات (حماية ساحل مدينة الإسكندرية المرحلة الأولى من بئر مسعود حتى المحروسة - حماية ساحل الإسكندرية غرب المحروسة المرحلة الثانية بطول ٦٠٠ متر - تدعيم حائط رشيد الشرقى والغربى بمحافظة البحيرة - حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف الغربية الرئيسي (كتشنر) والتغذية بالرمال - تطوير وتكريك بوغازي أشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة المرحلة الأولى - حماية المنطقة شرق ميناء دمياط المرحلة الثالثة بإنشاء حواجز أمواج ٩ & ١٠ - حماية منطقة شاطئ الابيض المرحلة الثانية بمطروح ) .

وتتواصل عمليات تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، وأعمال تكريك المنطقة جنوب شرق وجنوب غرب بوغاز مثلث الديبة بمحافظة دمياط، وأعمال تكريك مصب مصرف جمصة شرق مصيف جمصة المرحلة الثانية .

وتحت مظلة المحور الخامس "الحوكمة"، وفي إطار العمل على تعزيز مبادئ الحوكمة وتطبيقها، فقد بدأ العمل فى وضع منظومة حوكمة لجهات وقطاعات الوزارة المختلفة بما يحقق توضيح دور المؤسسات المختلفة وتجنب مركزية اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين وضمان تحقيق الاستفادة لجميع القطاعات والمنتفعين وصولاً إلى أصحاب المصلحة من المزارعين وروابط مستخدمي المياه لتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة ، كما يجري تحديث استراتيجية الموارد المائية والري ٢٠٥٠ وتحديد علاقاتها مع جهات الدولة المختلفة المرتبطة بملف المياه .

ولتحقيق المزيد من الشفافية وتطوير الأدوات الرقابية وتحسين مستوى الأداء بكافة جهات الوزارة، تم وضع منظومة لتقييم أداء قيادات الوزارة من رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات، حيث يتم الإعتماد على هذا التقييم فى تحديد المكافآت والترقيات واختيار الاكفأ لشغل أي منصب ، ويعتمد التقييم على عدة معايير تشمل حسن ادارة منظومة العمل والتنسيق مع الجهات المختلفة داخل وخارج الوزارة وحالة المجاري المائية وكفاءة إدارة المياه وازالة التعديات وحصر ومتابعة الأملاك والتراخيص وحوكمة أصول الدولة والتعامل الفعال مع الشكاوى وحسن إدارة وحدات السكن الإداري .

كما تم وضع نظام تقييم للعاملين بالوزارة طبقاً لعدد من المعايير التى تم نشرها على كافة جهات الوزارة للالتزام بها واختيار الكوادر الأكثر كفاءة بكل جهة ، بحيث يتم بناءاً على هذا التقييم صرف مكافآت التميز الغير اعتيادي لأكثر من ١٥ ألف من العاملين المتميزين كل ثلاثة أشهر تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة منظومة العمل بالوزارة .

وتحت مظلة المحور السادس من محاور الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0 "مواصلة العمل على رفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي" .. حققت مصر العديد من الإنجازات ، حيث نظمت وزارة الموارد المائية والري "اسبوع القاهرة السابع للمياه" خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٤ تحت عنوان "المياه والمناخ .. بناء مجتمعات قادرة على الصمود" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، بالتزامن مع استضافة مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لفعاليات "أسبوع المياه الأفريقي التاسع".

وواصلت الوزارة جهودها لوضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، حيث قامت مصر بوصفها رئيس الأمكاو بقيادة المسار الافريقي لـ "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والذى عُقد في إندونيسيا في شهر مايو ٢٠٢٤ والذي قدمت فيه الدول الإفريقية رؤية موحدة لتحديات المياه بالقارة وسُبل التعامل مع هذه التحديات .

وشارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، في فعاليات "منتدى البحر المتوسط للمياه" والذي تم عقده بالجمهورية التونسية في شهر فبراير ٢٠٢٤ ، وفعاليات احتفال منظمة اليونسكو بـ"اليوم العالمي للمياه" والمنعقد بفرنسا في شهر مارس ٢٠٢٤ والذي تضمن إطلاق "تقرير الأمم المتحدة لتنمية المياه بالعالم لعام ٢٠٢٤" ، وفعاليات "مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه" والمنعقد بالعاصمة العراقية بغداد في شهر ابريل ٢٠٢٤ ، وفعاليات "الأسبوع العالمى للمياه" في استكهولم بالسويد خلال شهر أغسطس ٢٠٢٤ ، وفعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه" بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى شهر سبتمبر ٢٠٢٤ ، وفعاليات "المنتدى السادس والثلاثين للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه" بالعاصمة الأردنية عمان فى شهر اكتوبر ٢٠٢٤ ، وفعاليات "الدورة السادسة عشر لمجلس وزراء المياه العرب" والذي تم خلاله انتخاب مصر رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه لعامي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ فى شهر نوفمبر ٢٠٢٤ ، وفعاليات "مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 بالعاصمة السعودية الرياض في شهر ديسمبر ٢٠٢٤ ، وفعاليات "المؤتمر العالمي لتحلية المياه" بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر ٢٠٢٤ .

وفى شهر مارس ٢٠٢٤ .. أصدر المجلس التنفيذي لليونسكو قراراً بدعم الدول أعضاء المنظمة لمبادرة AWARe لتقديم المساعدة الفنية للدول الأكثر تأثراً من ظروف الشح المائى وتغير المناخ .

وتحت مظلة المحور السابع من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 "تطوير الموارد البشرية ، والتدريب وبناء القدرات" .. جرى تدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة باختلاف درجاتهم لرفع كفاءتهم الفنية والإدارية واللغوية .. حيث يجرى العمل في إعداد لائحة للتدريب لكل العاملين بالوزارة والتى تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة ومستوياتها مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الاداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، لتحديد المردود من الدورات التدريبية ليتم تحديثها اولاً بأول لتكون منظومة ديناميكية ، فضلاً عن السعي للحصول على تمويلات إضافية للتدريب ورفع الكفاءة .

وتم البدء في إعداد وعقد دورات تدريبية متخصصة للسادة المهندسين في مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية 2.0 مثل تشغيل محطات المعالجة الكبرى واستخدام الدرون والذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد المائية .

وقام مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى بتنظيم عدد ٣٧٩ نشاط تدريبي بمشاركة ٨٧٠٦ متدرب على المستوى المحلي ، وعلى المستوى الإقليمي .. تم عقد عدد ١٤ برنامج تدريبي من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخى PACWA بإجمالي عدد ٢٦١ متدرب .

وتحت مظلة المحور الثامن من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 "التوعية والإعلام"، تواصلت مجهودات التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين بشكل دائم وتحرص على عرض الممارسات الناجحة للمزارعين لتشجيع غيرهم على تطبيق هذه الممارسات في أراضيهم الزراعية ، أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة حيث قامت الوزارة بإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها ، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة .



وحققت الوزارة طفرة كبيرة فى مجال تشكيل ودعم روابط مستخدمي المياه، حيث تم تشكيل (٨٣٧٢) رابطة على الترع والمساقي، وإجراء انتخابات انتهت لاختيار عدد (١٨٨) أمين مركز تم انتخابهم من رؤساء الروابط بكل مركز، وعدد (٢٢) أمين عام محافظة تم انتخابهم من رؤساء المراكز بكل محافظة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتوجيه المائي بقطاع تطوير الري، وبالتنسيق مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، وأعقب ذلك انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، طبقاً لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ .