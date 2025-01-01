رئيس "صرف الإسكندرية" يتفقد المشروعات الجديدة استعدادًا للنوات- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها في المحطات وأعمال الطوارئ غرب الإسكندرية.

تفقد رئيس الشركة موقع إنشاء خط طرد محطة رفع طلعت مصطفى إلى محطة الكيلو 21، مشددًا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني للمشروع لضمان تحسين شبكة الصرف الصحي واستيعاب تصرفات المياه بشكل أفضل.

واطلع نافع على جاهزية غرفتي الصرف وبيارة محور التعمير، لاستقبال كميات الأمطار الناتجة عن النوات، موجهًا الفرق الفنية بسرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه لضمان انسيابية الحركة المرورية.

شملت الجولة تفقد محطة الكيلو 21، للتأكد من جاهزيتها لاستيعاب التصرفات المتزايدة خلال النوة، موجهًا بضرورة تكثيف فرق الطوارئ ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي طارئ خلال موسم الأمطار.







