فاجعة كوبري عاقولا.. مصرع شاب في حادث مروع بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه، في حادث تصادم تروسيكل مع ميكروباص على كوبري عاقولا قرية حجازة، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل في قرية حجازة بحري مركز قوص، وأسفرت عن مصرع شاب.

وأسفر الحادث عن مصرع "علاء.ع"، في العشرينيات من عمره، مع بداية العام الجديد 2025 إثر تصادم تروسيكل مع ميكروباص على كوبري العاقولا في قوص.

تم إيداع جثمانه داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.