مصرع مواطن أسفل عجلات قطار الصعيد بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي مواطن مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بالعسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج بلاغًا من ناظر محطة سكة حديد سوهاج بأنه أثناء مرور القطار "القاهرة- أسوان" دائرة مركز شرطة العسيرات "غير مقرر وقوفه بها" تلاحظ عبور أحد الأشخاص شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتم إطلاق آلة التنبيه ولم يستجيب فلقي مصرعه تحت عجلات القطار.

تبين أن الجثة للمدعو "عبدالوهاب. ا" 57 عامًا عامل، وتم نقلها لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.