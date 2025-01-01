8 سيارات إطفاء و15 إسعاف.. إخماد حريق مستشفى القنايات بالشرقية دون خسائر

الشرقية- ياسمين عزت:

تمكنت الحماية المدنية في محافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في قسم حضانات مستشفى القنايات بمركز الزقازيق دون خسائر في الأرواح.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا من مستشفى القنايات بمركز الزقازيق، بنشوب حريق اشتعل في قسم الحضانات.

على الفور دفعت الحماية المدنية بمحافظة الشرقية بعدد 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف لنقل الحالات المستدعاة نقلها حرصا على سلامتها.

وقال "هاني.م.ه"، أحد شهود العيان مرافقا لأحد المرضى بغرفة الرعاية المركزة، لمصراوي، إنه تفاجأ بضجيج واستغاثات في المستشفى تشير إلى اشتعال حريق بقسم حضانات الأطفال، إذ كان ذلك في تمام الحادية عشر مساء.

وأضاف: "هرعنا إلى الطابق محل الحريق لكننا لم نرى أمامنا بسبب احتجاب الرؤية بسبب الأدخنة، وحاولنا إنقاذ ما يمكن إنقاذه وساعدنا قدر المستطاع في دعم العاملين بالمستشفى، ولا نغفل الدور الهام لرجال الحماية المدنية الذين سيطروا على الحريق كما فصلوا التيار الكهربائي، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح".