احتفالًا بالعام الجديد.. شباب "ظواهر" يوزعون الهدايا على السياح والمواطنين في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

احتفلت مبادرة "ظواهر" بقدوم العام الميلادي الجديد 2025 في محافظة الأقصر، حيث شارك شباب المبادرة المواطنين والسائحين في الاحتفالات بكورنيش النيل.

وقد قام أعضاء المبادرة بتوزيع الهدايا التذكارية على المارة، والتي شملت ورودًا وحلوى وشوكولاتة وأقنعة بابا نويل للأطفال.

وفي إطار الاحتفالات، قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية عروضًا فلكلورية على أنغام المزمار البلدي وموسيقى "الأقصر بلدنا"، التي جذبت أنظار السياح من مختلف الجنسيات، الذين استمتعوا بالتقاط الصور التذكارية.

كما واصلت المبادرة فعالياتها في اليوم التالي بمعبد الكرنك، ضمن فعالية "ظواهر سياحية"، التي تهدف إلى دعم وتنشيط السياحة في الأقصر، وزيادة الوعي بأهمية السلوك الإيجابي. وتم توزيع الهدايا على عدد من السائحين، الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه الأجواء الدافئة والجميلة.