أهالي بنها يحتفلون بليلة رأس السنة (صور)

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احتفالًا بالعام الجديد.. شباب "ظواهر" يوزعون الهدايا على السياح والمواطنين

القليوبية - أسامة عبدالرحمن

احتفل المئات من المواطنين في مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، بليلة الكريسماس واستقبال العام الجديد 2025، وسط أجواء احتفالية مميزة.

تصدرت ملابس بابا نويل وشجرة الكريسماس الأجواء الاحتفالية، حيث تجمع العديد من المواطنين من مختلف الأعمار حول أكبر شجرة كريسماس في المدينة، التي استغرق صنعها وتركيبها 3 أشهر. كما شهد الاحتفال حفلاً موسيقيًا على أنغام الأغاني والعروض الترفيهية بمسرح العرائس، حيث ارتدى أعضاء الفرقة الراقصة ملابس بابا نويل والشخصيات الكرتونية المرتبطة بالاحتفالات.

تفاعل المواطنون مع العروض والأغاني، وتبادلوا التهاني والتقاط الصور السيلفي، في جو من الفرح والبهجة.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن احتفالات رأس السنة تسير بشكل طبيعي، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى واستمرار حالة الطوارئ طوال الاحتفالات، مع تشديد الإجراءات الأمنية حول المتنزهات وأماكن الاحتفالات.

كما أضاف "عطية" أنه تم تأمين المنشآت ودور العبادة تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة، وتم التنسيق مع غرفة الطوارئ والعمليات بالمحافظة للتعامل مع أي حالات طارئة.

المحافظ أشار أيضًا إلى التنسيق مع الأمن والمرور لتأمين المنشآت الحيوية وتيسير الحركة المرورية، بالإضافة إلى زيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات في المستشفيات العامة والوحدات الصحية لمتابعة توافر الخدمات الطبية خلال فترة الأعياد.