صحة جنوب سيناء ترفع درجة الاستعداد لتأمين احتفالات رأس السنة في دهب (صور)

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء عن رفع درجة الاستعداد القصوى، وتفعيل الغرفة الوقائية على مدار 24 ساعة خلال احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، بهدف توفير خدمات طبية متميزة للزوار والمواطنين في مدينة دهب.

وأوضح الدكتور حسن العشري، مدير الإدارة الصحية بمدينة دهب، أنه تم نشر الأطقم الطبية في مختلف أحياء المدينة لتقديم خدمات طبية متكاملة، بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرة 100 مليون صحة، وقياس الضغط والسكر للمترددين على المدينة.

وأضاف العشري أنه تم توفير فرق التوعية والتواصل المجتمعي للرد على استفسارات المواطنين وتوضيح الخدمات المتاحة من خلال المنشآت الصحية التابعة للمديرية في جميع مدن المحافظة.

وأكد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفى دهب المركزي، بالإضافة إلى توافر الأمصال العلاجية، مع العمل على مدار 24 ساعة، والتنسيق المستمر مع ديوان المديرية للاستجابة الفورية لأي شكاوى.

من جانبه، أشار الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إلى أن المديرية تواصل تنفيذ خطة التأمين الطبي لأعياد رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد، وذلك بتفعيل فرق الانتشار السريع لتقديم الخدمات الصحية بشكل سريع وفعال للمواطنين والمقيمين في المحافظة، تنفيذًا لتعليمات وزير الصحة وبتوجيهات محافظ جنوب سيناء.