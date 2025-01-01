محافظ القليوبية يتفقد الكنائس لتهنئة المسيحيين بحلول رأس السنة الميلادية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية لعدد من الكنائس في مدينتي طوخ وبنها لتهنئة المسيحيين بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية، وذلك بهدف التأكد من جاهزية الخدمات المحلية في محيط الكنائس.

بدأت الجولة بتفقد أعمال النظافة والتجميل حول كنائس الشهيد مارجرجس في طوخ وكنيسة ماريوحنا والسيدة العذراء في بنها، حيث أكد على أهمية توفير بيئة صحية للمصلين، كما وجه بزيادة أعمال النظافة بشكل دوري طوال فترة الاحتفالات.

كما قام المحافظ بتوجيه الشكر لرجال الشرطة برئاسة اللواء عبد الفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، على جهودهم في تأمين الكنائس وتطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية الكنائس والمصلين.

في سياق متصل، استمع المحافظ إلى ملاحظات واقتراحات القيادات الكنسية، مؤكدًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتوفير احتفالات آمنة وسلسة.

وخلال الجولة، قدم المحافظ التهنئة للقيادات الكنسية ولجميع الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، متمنيًا لهم عامًا جديدًا مليئًا بالخير والبركات.

وأكد أن الاحتفال برأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد هو احتفال لجميع المصريين، مشددًا على ضرورة التسامح والتعايش السلمي بين كافة الأديان لبناء مجتمع قوي ومتماسك.