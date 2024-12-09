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جلطات في المخ وقلب يعمل بكفاءة 15%.. محمد يحتاج تدخلًا جراحيًا عاجلًا (صور)

11:49 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
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    محمد البوهى خلال تركيب جهاز صدمات القلب
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    محمد جمال يتحدث عن حالة صديقة الخطرة
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    محمد حسن البوهى طريح الفراش في منزله
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    تقرير طبي بحالة محمد
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    تقرير المركز الطبي العالمي
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السويس - حسام الدين أحمد

طريح الفراش يعاني الشاب محمد حسن البوهي من آثار جلطات القلب والمخ، ينتظر تدخلًا جراحيًا عاجلًا لحالته الحرجة، ضاقت أنفاسه وامتلأت رئته بالدماء بدل الهواء بسبب ضعف عضلة القلب.

داخل منزل محمد التقى "مصراوي" والدته وصديقه محمد جمال، يخبرنا جمال أن محمد البوهي أصيب بعدة جلطات في المخ والمخيخ وعدة جلطات في القلب، مما أدى إلى ضعف عضلة القلب ووصولها إلى كفاءة 15٪.

وتابع أن بعد عدة محاولات كثيرة وجدت حالة محمد استجابة، واستقبله مركز طبي متخصص في القاهرة، وتم تركيب جهاز ثلاثي صادم للقلب، وظيفته أنه في حالة توقف عضلة القلب يصدر الجهاز صدمة كهربائية تنعش القلب مرة أخرى.

وأضاف محمد جمال، في بث مباشر على صفحة "مصراوي" بموقع فيسبوك، أن صديقه حالته لم تتحسن بعد تركيب الجهاز، بل ساءت، وتم عرضه على أكثر من طبيب استشاري قلب، وأكدوا جميعًا أن حالته خطرة للغاية، حيث يعاني من ارتجاع في الصمام المترالي، ويتسبب ذلك في عدم وصول الدم للأطراف بشكل كامل.

وتابع أن الأسوأ أن الدم يرجع للرئة مرة أخرى حتى حل محل الهواء، وأصبحت مملوءة بالدم، وفرص التنفس ضعيفة للغاية، ومع محاولات التنفس والسعال يخرج الدم متخثرًا، يعقب ذلك انخفاض في ضغط الدم ليسجل 40/20 على أجهزة قراءة المؤشرات الحيوية.

يؤكد جمال أن البوهي في حاجة عاجلة إلى إجراء عملية جراحية ليست صعبة، لكن حالته الصحية تجعلها خطيرة وتحتاج تجهيزات معينة ليجري عملية تدبيس للصمام المترالي الأيمن والأيسر، تكلفتها تتجاوز 2.5 مليون جنيه.

وكشف جمال أنه عرض التقارير الطبية والفحوصات على طبيب استشاري بالمركز الطبي العالمي، وأوصى الطبيب بضرورة أن يُنقل محمد البوهي إلى مؤسسة مجدي يعقوب للقلب في أسوان.

واستطرد أنه أرسل الأوراق الطبية إلى مركز مجدي يعقوب، وجاء الرد بالرفض والاعتذار لعدم توافر مكان قبل 6 أشهر.

محمد حسن البوهي جلطات القلب شاب مريض الحالات الحرجة مركز مجدي يعقوب
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