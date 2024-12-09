السمسمية والتنورة والتحطيب.. استعراضات فنية في ثاني أيام افتتاح المسرح الصيفي بطور سيناء (فيديو وصور)

جنوب سيناء – رضا السيد:

انطلقت اليوم فعاليات ثاني أيام احتفالية افتتاح المسرح الصيفي بطور سيناء، والتي أحيتها فرقة الفنون الشعبية "أطفال" بجنوب سيناء، بحضور منيرة فتحي السمنودي، القائم بأعمال مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، وجماهير من مواطني مدينة طور سيناء.

قدمت الفرقة استعراضات فنية متنوعة شملت التحطيب، والتنورة، والسمسمية، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وقالت منيرة فتحي السمنودي، القائم بأعمال مدير فرع الثقافة، إن الاحتفالات مستمرة طوال الأسبوع الجاري، حيث يفتح المسرح أبوابه يوميًا بداية من الساعة السادسة مساءً لاستقبال الجماهير والاستمتاع بالعروض المتنوعة. وأشارت إلى أن احتفالية الغد ستحييها فرقتا الطور التلقائية والفنون الشعبية "أطفال".

وأوضحت السمنودي في تصريح اليوم، أن المسرح أقيم على مساحة 11 ألف متر مربع ليكون منارة ثقافية ليس لأبناء مدينة الطور فقط، بل هو مجهز لاستيعاب كافة المواهب على مستوى مدن المحافظة لعرض الفنون الهادفة.

وأكدت أن المسرح يتضمن مسرحًا مكشوفًا يسع نحو 2000 مشاهد، بالإضافة إلى قاعة للفنون التشكيلية، وأخرى للفنون الشعبية، ومبنى إداري، ومبنى لكبار الزوار، ونادي للأدب، ونادي للمرأة، ومباني لأنشطة الطفل، ومنفذ دائم لبيع إصدارات هيئة قصور الثقافة، ومبنى خدمات للجمهور، إلى جانب قاعة كبرى للمؤتمرات، وقاعة للمحاضرات، مكتبتين للأطفال والكبار، ونوادي للتكنولوجيا، وسينما.

وافتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، المسرح الصيفي بمدينة الطور أمس، بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة. حضر الافتتاح الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللواء إيهاب السيد، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من شيوخ القبائل والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وجماهير من المواطنين.