السفيرة الأمريكية: إطلاق خط اتصال مباشر لجذب الاستثمارات في مصر.. واستثمرنا 13 مليار دولار العام الماضي

الإسكندرية - محمد البدري:

أكدت السفيرة الأمريكية في القاهرة؛ هيرو مصطفى غارغ، حرص الولايات المتحدة على دعم الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تلتقي خلال الأيام المقبلة مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري لتفعيل خط اقتصادي ساخن واتصال مباشر؛ يتم من خلاله دعوة شركات أمريكية للاستثمار في مصر.

وأضافت "غارغ" أنها ستشارك في أول سلسلة من خط الاتصالات المباشر "direct line calls" حيث ستجري لقاءً مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور مجموعة كبيرة من الشركات الأمريكية لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة ولماذا يجب عليهم الاستثمار في مصر، وستركز أولى المباحثات بشكل خاص على التكنولوجيا الصحية والطبية في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي ضمن زيارة رسمية تجريها بالإسكندرية؛ اليوم الإثنين؛ أعلنت خلالها إطلاق القنصلية الافتراضية للولايات المتحدة وتعيين قنصلا فخريا لها بالمحافظة.

وقالت "غارغ": إن الولايات المتحدة ومصر تربطهما بالفعل علاقة اقتصادية قوية، ولدينا أكثر من 1000 شركة أمريكية واستثمرنا هنا في مصر أكثر من 13 مليار دولار في العام الماضي فقط؛ وسنعمل على جعل هذه العلاقة أقوى.

وأشارت إلى أنه في وقت سابق من العام الجاري؛ شارك عدد من كبار المسؤولين المصريين والأمريكيين في حوار اللجنة الاقتصادية المشتركة بالانضمام إليهم في واشنطن العاصمة، والبدء في البناء على رؤيتنا المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي الجانبي وفرص الاستثمار المتقدمة، وتعزيز العلاقات التجارية.

كما أكدت أن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر كانت وستظل قوية؛ وقالت: إن شراكتنا المتجذرة في العلاقات العميقة بين شعبي البلدين لا تفيد فقط كلا البلدين بشكل مباشر، بل هي أيضا حاسمة لاستقرار المنطقة.