حشيش بدلًا من السمك.. السجن 6 سنوات لصياد يتاجر في المواد المخدرة ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة صياد مُدان بالاتجار في الحشيش بالسجن 6 سنوات.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 26 أغسطس 2024، حيث تم اتهام المدعو "م.م.إ" البالغ من العمر 36 عامًا، ويعمل صيادًا، بإحراز جوهر مخدر (الحشيش) بقصد الإتجار.

وأفاد وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأنه تم ضبط المتهم بموجب إذن قضائي أثناء حمله حقيبة، وعند فتحها تبين أنها تحتوي على 19 قطعة من جوهر الحشيش المخدر.

وبالتحقيق مع المتهم، عُثر أيضًا على قطعة أخرى من الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي. وأقر المتهم بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للتواصل مع العملاء.

وثبت معمليًا أن المادة البنية داخل اللفافات هي الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ويزن 69 جرامًا.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، مع تغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.