حبس سائق ميكروباص ديروط 4 أيام على ذمة التحقيقات وإجراء تحليل مخدرات

أسيوط ـ محمود عجمي:

قررت نيابة ديروط بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، حبس سائق الميكروباص الذي سقط في الترعة الإبراهيمية مساء الأحد، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات. كما أمرت النيابة بعرضه على المستشفى النفسي والعصبي والإدمان لإجراء تحليل المخدرات.

وكشفت التحريات عن أسماء المتوفين والناجين في الحادث، حيث تضمنت الأسماء رمضان إبراهيم، والمهندس أحمد صابر زكي البارودي الذي قفز من السيارة وأصيب في قدميه، وتم نقله إلى المستشفى وخرج بعد الفحوصات.

كما تضمنت الأسماء الطفلتين أبناء السيدة شريهان عثمان التي ألقتهما خارج السيارة عند سقوطها، وتوفيت السيدة.

وأشارت التحريات إلى أن المتوفين والمفقودين هم محمود حفني محمد مدني، 37 سنة، فلاح، تم استخراج جثته وهي حالياً بمشرحة مستشفى ديروط العام، ودعاء شحاتة عبدالحميد، 24 سنة، معيدة بكلية التربية أسيوط (مفقودة)، وشريهان عثمان صديقي عبدالله، 35 سنة، ديروط الشريف (مفقودة)، التي ألقت بطفلتيها وأنقذتهما.

تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري في أسيوط جهودها للبحث عن ستة مفقودين إثر انزلاق الميكروباص في الترعة الإبراهيمية، وقد تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق الميكروباص وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

انتقل فريق من النيابة العامة بمركز ديروط إلى موقع الحادث لمعاينة سقوط الميكروباص وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة. وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط ببلاغ عن سقوط الميكروباص في الترعة، وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين انزلاق السيارة رقم "6252 ي.ص.ج" في الترعة.

باشرت قوات الإنقاذ النهري البحث عن ركاب السيارة، وتمكنت من انتشال السيارة وجثة أحد الركاب، وتواصل البحث عن المفقودين، وأفاد شهود عيان بإنقاذ أربعة أشخاص، بينهم طفلتان، قبل انزلاق السيارة في الترعة، ودفعت قوات الإنقاذ النهري بـ 25 غطاسًا للمشاركة في البحث عن الضحايا.

قرر اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صرف تعويضات مالية لأسر الضحايا والمصابين، وأمر بتوجيه كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث. وتم إنقاذ أربعة مواطنين وانتشال جثة ونقلها إلى مستشفى ديروط المركزي، ورفع السيارة من المياه بواسطة ونش الوحدة المحلية.

كلف المحافظ مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة ديروط، بمتابعة الحادث وتقديم الدعم اللازم، كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة بحصر المصابين والمتوفين وصرف الإعانات العاجلة والتعويضات لأسرهم. وأكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم الرعاية الاجتماعية للمتضررين، وقدم التعازي لأسر الضحايا.

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