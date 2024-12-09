السفيرة الأمريكية: مصر تحملت مسؤولية كبيرة تجاه اللاجئين وكانت سخية للغاية في ظل ظروف صعبة - صور

الإسكندرية- محمد البدري:

أكدت السفيرة الأمريكية في القاهرة؛ "هيرو مصطفى غارغ"؛ تقدير بلادها لجهود مصر في التعامل مع اللاجئين، لافتة إلى أن الدولة المصرية تحملت مسؤلية كبيرة في هذا الشأن؛ وكانت سخية للغاية في التعامل مع ضيوفها في ظل ظروف صعبة وتحديات أثرت على المنطقة.

وقالت غارغ؛ خلال لقاء صحفي في الإسكندرية؛ اليوم الإثنين؛ "ندعم جهود الحكومة المصرية التي تعمل على دعم اللاجئين، مصر مميزة في هذا الصدد، ولها تاريخ طويل في استقبال الضيوف، وتستضيف كل من الولايات المتحدة ومصر ملايين اللاجئين من مختلف أنحاء العالم؛ وأنا فخورة بالقول إن الولايات المتحدة هي أكبر مانح لدعم اللاجئين في مصر، حيث قدمت ما يقرب من 100 مليون دولار لدعم اللاجئين، مع تخصيص 26 مليون دولار بشكل خاص للاجئين من السودان."

وأضافت السفيرة: ندرك جميعاً أن التحديات هائلة حيث تواجه معظم الدول صراعات على حدود مصر؛ نحن ندرك أيضاً الأثر الاقتصادي الذي تسببه هذه الصراعات على الشعب المصري، ونقدر قيادة مصر في تحديد حلول لهذه الصراعات والتخفيف من آثارها الإنسانية العصيبة بشكل حاسم.

واستكملت السفيرة الأمريكية: أقول هذا لأؤكد أن مصر ليست وحدها؛ ونحن ندرك تأثير ما يحدث على الخدمات العامة والرفاهية الاقتصادية ومستقبل المجتمعات المضيفة"؛ وقالت: لم نقف أبدًا مكتوفي الأيدي ونواصل دعم مصر وندرك أن مصر تتحمل كل هذه المسؤولية لمساعدة هؤلاء اللاجئين وحمايتهم من الأوضاع الصعبة.

وتابعت السفيرة الأمريكية حديثها: لقد كانت مصر سخية للغاية في ظل ظروف صعبة، ونحن نقدر وندعم بنشاط جهودها لتوفير الأمان لهؤلاء الأشخاص، وسنواصل الدعوة لهذه السياسات والعمل معًا في هذا الشأن.