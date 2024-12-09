بالصور.. حريق هائل يلتهم شقة في برج سكني بالمنيا

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المنيا - جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية في مدينة المنيا، مساء اليوم الاثنين، على حريق هائل التهم محتويات شقة سكنية في حي جنوب المدينة، دون وقوع خسائر بشرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بشأن نشوب حريق هائل في شقة بالطابق السادس بأحد الأبراج السكنية بجوار شارع الزخرفية.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى الموقع، وتم الدفع بثلاثة سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وكشفت التحريات الأولية لفريق المباحث الجنائية أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي داخل الشقة، فيما أتى الحريق على أغلب محتويات الشقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وفصل الخدمات عن الشقة من كهرباء وماء وغاز، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.