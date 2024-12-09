بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء.. انطلاق أولى فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، التي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انطلاق أولى فعالياتها غداً، بالتزامن مع زيارته للمحافظة.

وأوضحت اللجنة أن المسابقة التي ستنطلق غداً هي المحلية المؤهلة إلى الدولية، وتُقام في مسجد الرحمن بنطاق حي الزهور في الساعة التاسعة صباحًا.

ويتنافس خلالها 109 متسابقين في فرع حفظ القرآن كاملاً للأطفال، ويشرف على المسابقة محكمون ذوو كفاءة عالية في العلم والمعرفة.

وأكد الإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي للمسابقة، على استمرار المنافسات المحلية حتى يوم 18 ديسمبر، حيث سيتم عقد اختبار للقراءة الكاملة للإناث والحافظ المتفقه يوم الأربعاء 11 ديسمبر، والقراءة الكاملة للذكور يوم الخميس 12 ديسمبر.

وفي يوم 17 ديسمبر، سيُجرى اختبار للمتقدمين في فرع الابتهال والإنشاد الديني (كبار وأطفال)، ويكون آخر أيام الاختبارات يوم 18 ديسمبر للمؤهلين لفرع الصوت الحسن في التلاوة والأئمة من أوقاف بورسعيد.

يُذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبالتعاون مع دعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد.

وتحمل المسابقة اسم الشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. وستُقام فعاليات المسابقة الدولية في شهر يناير بمشاركة متسابقين من دول مختلفة، ويجري حالياً التصفية بين أكثر من 3600 متسابق مصري، يتأهل الفائز منهم للمشاركة في المسابقة الدولية.