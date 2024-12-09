مفاجأة في حادث ميكروباص ديروط.. مشاجرة أنقذت 3 نساء من الكارثة (فيديو وصور)

أسيوط- محمود عجمي:

قال رمضان إبراهيم، أحد الناجين من حادث انزلاق سيارة الميكروباص في الترعة الإبراهيمية بموقف سيارات ديروط، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، إنه عند وصوله وصديقه إلى موقف السيارات بمركز ديروط، وجدا 3 سيدات يستقلن السيارة.

وأشار الناجي إلى أن السيدات نزلن من الميكروباص بعدما طلب السائق أجرة زائدة عن المقررة، وأضاف أن السيدات تركن الميكروباص واستقلن سيارة أخرى، مما أنقذهن من الحادث.

تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري في أسيوط جهودها للبحث عن ستة مفقودين إثر انزلاق ميكروباص في الترعة الإبراهيمية بموقف سيارات ديروط.

تحفظت الأجهزة الأمنية في أسيوط على سائق الميكروباص المتسبب في الحادث، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

انتقل فريق من النيابة العامة بمركز ديروط إلى موقع الحادث لمعاينة سقوط الميكروباص في الترعة الإبراهيمية، وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط ببلاغ من غرفة عمليات النجدة عن سقوط ميكروباص محمل بالركاب في الترعة الإبراهيمية بموقف سيارات ديروط. انتقل اللواء نصار وقيادات المديرية وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين انزلاق السيارة رقم "6252 ي.ص.ج" في الترعة.

باشرت قوات الإنقاذ النهري البحث عن ركاب السيارة، وتمكنت من انتشال السيارة وجثة أحد الركاب، وتواصل البحث عن المفقودين. وأفاد شهود عيان بإنقاذ 4 أشخاص، بينهم طفلتان، قبل انزلاق السيارة في الترعة. دفعت قوات الإنقاذ النهري بـ 25 غطاسًا للمشاركة في البحث عن الضحايا.

قرر اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صرف تعويضات مالية لأسر الضحايا والمصابين، وأمر بتوجيه كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث. تم إنقاذ 4 مواطنين وانتشال جثة ونقلها إلى مستشفى ديروط المركزي، ورفع السيارة من المياه بواسطة ونش الوحدة المحلية.

كلف المحافظ مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة ديروط، بمتابعة الحادث وتقديم الدعم اللازم، كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة بحصر المصابين والمتوفين وصرف الإعانات العاجلة والتعويضات لأسرهم. أكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم الرعاية الاجتماعية للمتضررين، وقدم التعازي لأسر الضحايا.